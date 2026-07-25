Сегодня, 25 июля, православные христиане отмечают Успение праведной Анны – матери Пресвятой Богородицы. Ее образ почитают как символ материнства, мудрости и жертвенности.

В мире на эту дату приходится ряд необычных и важных событий – это Всемирный день предотвращения утоплений, Международный день здоровья, счастья и гипноза, День вина и сыра, Международный день декора, а также Международный день красных туфель, посвященный повышению осведомленности о болезни Лайма. Также в этот день поздравляют кулинаров и зубных техников.

Факты ICTV собрали все важные события 25 июля – узнавайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие существуют народные приметы и кто празднует день ангела.

Сейчас смотрят

Какой сегодня церковный праздник – 25 июля 2026 года

В православном календаре 25 июля – это Успение праведной Анны, которая была матерью Девы Марии. Это день памяти о ее мирном уходе к Господу и особом месте в святой семье как бабушки Иисуса Христа.

История Анны известна преимущественно из апокрифических источников, в частности Протоевангелия Иакова. По преданию, она жила в Назарете вместе с мужем Иоакимом и долго не могла иметь детей. После многих молитв и поста им была дарована дочь – будущая Богородица. Марию они отдали в храм, как и обещали Богу.

Святая Анна является символом материнской веры и терпения. В народной традиции она считается покровительницей женщин, которые стремятся стать матерями, а также заступницей шахтеров.

Кто празднует день ангела 25 июля 2026 года

День ангела 25 июля отмечают обладатели имен Макар, Александр, Анна и Ираида. Не забудьте поздравить своих родных, друзей или коллег, которые носят одно из этих имен, и пожелать им здоровья, мира и Божьего благословения.

Что нельзя делать 25 июля 2026 года

Ссориться, обижать близких или желать кому-то зла

Начинать новые дела – день лучше посвятить планированию, а не активным действиям.

Переедать, употреблять мясо, алкоголь, кофе и другую тяжелую пищу.

Заниматься тяжелым физическим или интенсивным умственным трудом.

Стричь волосы и вступать в интимные отношения.

Свистеть в доме, передавать что-то через порог или сидеть на углу стола – по поверьям, это может вызвать финансовые или семейные неурядицы.

Что можно делать сегодня

Это удачное время для планирования будущего, особенно творческих и духовных проектов. Хорошо обдумывать семейные дела, новые идеи, закладывать внутренние намерения на месяц вперед. Особое внимание стоит уделить внутреннему состоянию.

В народной традиции этот день считается особенно благоприятным для женщин. Праведной Анне молятся о зачатии, счастливом материнстве и сохранении брака. Семьи обращаются к ней за заступничеством и благословением для своих детей.

Астрологи советуют сегодня больше улыбаться, делать комплименты, посещать светские мероприятия или хотя бы создать вокруг себя приятную атмосферу.

Народные приметы на 25 июля 2026 года

Если в этот день тепло и ясно, осень будет сухой и урожайной.

Услышали гром – стоит ждать дождей в августе.

Вечером звездное небо – к хорошей погоде на несколько дней вперед.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.