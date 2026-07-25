Какой праздник 25 июля 2026 года и что делать, чтобы не навлечь беду
Сегодня, 25 июля, православные христиане отмечают Успение праведной Анны – матери Пресвятой Богородицы. Ее образ почитают как символ материнства, мудрости и жертвенности.
В мире на эту дату приходится ряд необычных и важных событий – это Всемирный день предотвращения утоплений, Международный день здоровья, счастья и гипноза, День вина и сыра, Международный день декора, а также Международный день красных туфель, посвященный повышению осведомленности о болезни Лайма. Также в этот день поздравляют кулинаров и зубных техников.
Факты ICTV собрали все важные события 25 июля – узнавайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие существуют народные приметы и кто празднует день ангела.
- Какой сегодня церковный праздник – 25 июля 2026 года
- Кто празднует день ангела 25 июля 2026 года
- Что нельзя делать 25 июля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 25 июля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 25 июля 2026 года
В православном календаре 25 июля – это Успение праведной Анны, которая была матерью Девы Марии. Это день памяти о ее мирном уходе к Господу и особом месте в святой семье как бабушки Иисуса Христа.
История Анны известна преимущественно из апокрифических источников, в частности Протоевангелия Иакова. По преданию, она жила в Назарете вместе с мужем Иоакимом и долго не могла иметь детей. После многих молитв и поста им была дарована дочь – будущая Богородица. Марию они отдали в храм, как и обещали Богу.
Святая Анна является символом материнской веры и терпения. В народной традиции она считается покровительницей женщин, которые стремятся стать матерями, а также заступницей шахтеров.
Кто празднует день ангела 25 июля 2026 года
День ангела 25 июля отмечают обладатели имен Макар, Александр, Анна и Ираида. Не забудьте поздравить своих родных, друзей или коллег, которые носят одно из этих имен, и пожелать им здоровья, мира и Божьего благословения.
Что нельзя делать 25 июля 2026 года
- Ссориться, обижать близких или желать кому-то зла
- Начинать новые дела – день лучше посвятить планированию, а не активным действиям.
- Переедать, употреблять мясо, алкоголь, кофе и другую тяжелую пищу.
- Заниматься тяжелым физическим или интенсивным умственным трудом.
- Стричь волосы и вступать в интимные отношения.
- Свистеть в доме, передавать что-то через порог или сидеть на углу стола – по поверьям, это может вызвать финансовые или семейные неурядицы.
Что можно делать сегодня
Это удачное время для планирования будущего, особенно творческих и духовных проектов. Хорошо обдумывать семейные дела, новые идеи, закладывать внутренние намерения на месяц вперед. Особое внимание стоит уделить внутреннему состоянию.
В народной традиции этот день считается особенно благоприятным для женщин. Праведной Анне молятся о зачатии, счастливом материнстве и сохранении брака. Семьи обращаются к ней за заступничеством и благословением для своих детей.
Астрологи советуют сегодня больше улыбаться, делать комплименты, посещать светские мероприятия или хотя бы создать вокруг себя приятную атмосферу.
Народные приметы на 25 июля 2026 года
- Если в этот день тепло и ясно, осень будет сухой и урожайной.
- Услышали гром – стоит ждать дождей в августе.
- Вечером звездное небо – к хорошей погоде на несколько дней вперед.