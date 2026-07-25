Сьогодні, 25 липня, православні християни відзначають Успіння праведної Анни – матері Пресвятої Богородиці. Її образ шанують як символ материнства, мудрості та жертовності.

У світі на цю дату припадає низка незвичних і важливих подій – це Всесвітній день запобігання утопленням, Міжнародний день здоров’я, щастя і гіпнозу, День вина і сиру, Міжнародний день декору, а також Міжнародний день червоних туфель, присвячений підвищенню обізнаності про хворобу Лайма. Також цього дня вітають кулінарів і зубних техніків.

Факти ICTV зібрали всі важливі події 25 липня – дізнавайтеся, що можна і не можна робити цього дня, які існують народні прикмети та хто святкує день ангела.

Зараз дивляться

Яке сьогодні церковне свято – 25 липня 2026 року

У православному календарі 25 липня – це Успіння праведної Анни, що була матірʼю Діви Марії. Це день пам’яті про її мирний відхід до Господа та особливе місце у святій родині як бабусі Ісуса Христа.

Історія Анни відома переважно з апокрифічних джерел, зокрема Протоєвангелія Якова. За переказами, вона жила в Назареті разом із чоловіком Іоакимом і довго не могла мати дітей. Після багатьох молитов і посту їм було даровано доньку – майбутню Богородицю. Марію вони віддали до храму, як і обіцяли Богові.

Свята Анна є символом материнської віри та терпіння. У народній традиції вона вважається покровителькою жінок, які прагнуть стати матерями, а також заступницею шахтарів.

Хто святкує день ангела 25 липня 2026 року

День ангела 25 липня відзначають власники імен Макар, Олександр, Ганна та Іраїда. Не забудьте привітати своїх рідних, друзів чи колег, які носять одне з цих імен, і побажати їм здоров’я, миру та Божого благословення.

Що не можна робити 25 липня 2026 року

Сваритися, ображати близьких або бажати комусь зла

Починати нові справи – день краще присвятити плануванню, а не активним діям.

Переїдати, вживати м’ясо, алкоголь, каву та іншу важку їжу.

Займатися важкою фізичною або інтенсивною розумовою працею.

Стригти волосся та вступати в інтимні стосунки.

Свистіти в домі, передавати щось через поріг або сидіти на куті столу – за повір’ями, це може спричинити фінансові чи сімейні негаразди.

Що можна робити сьогодні

Це вдалий час для планування майбутнього, особливо творчих і духовних проєктів. Добре обмірковувати сімейні справи, нові ідеї, закладати внутрішні наміри на місяць уперед. Особливу увагу варто приділити внутрішньому стану.

У народній традиції цей день вважається особливо сприятливим для жінок. Праведній Анні моляться про зачаття, щасливе материнство та збереження шлюбу. Родини звертаються до неї за заступництвом і благословенням для своїх дітей.

Астрологи радять сьогодні більше усміхатися, робити компліменти, відвідувати світські події або хоча б створити навколо себе приємну атмосферу.

Народні прикмети на 25 липня 2026 року

Якщо цього дня тепло і ясно, осінь буде суха та врожайна.

Почули грім – варто чекати дощів у серпні.

Ввечері зоряне небо – до гарної погоди на кілька днів уперед.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.