Ежегодно 27 июля в Украине отмечают День медицинских работников. Это профессиональный праздник людей, чье призвание спасать жизни, лечить и поддерживать в самые тяжелые моменты.

В этот день стоит поздравить врачей, медсестер, фельдшеров, фармацевтов и всех, кто причастен к системе здравоохранения. Поблагодарите их за нелегкий и важный труд теплыми словами или тематической открыткой.

Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с Днем медицинских работников в картинках, стихах и прозе. Отправьте их знакомым медикам или распространяйте в соцсетях.

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День медика 2026 — поздравления в картинках

Поздравления с Днем медика 2026 в стихах

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В мире нет труда почетней,

Благородней и важней!

Жизнь спасает медработник,

Лечит он простых людей.

Я желаю вам здоровья,

Крепких нервов, много сил,

Счастья личного, удачи,

Веры, мужества, любви!

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С Днем медика! Пусть сбудутся желанья,

Успех во всех сопутствует делах,

Поменьше в жизни будет испытаний.

Пусть не тревожат душу боль и страх.

Пускай работа радость вам приносит,

Бог силы даст, терпеньем наградит,

А все проблемы ветер пусть уносит,

Удачей, счастьем небо наградит.

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С Днем медика сегодня поздравляю!

Спасибо за нелегкий важный труд.

Пусть счастье ваше сердце наполняет,

Пусть дома близкие, родные всегда ждут.

Энергии, здоровья, вдохновения,

Пусть тело бодрость излучает, как фонтан.

Пускай хорошим будет настроение,

Любви, тепла, добра желаю вам!

***

С Днём медика мы поздравляем

И всей душой вам пожелаем:

Счастья, радостных моментов,

Любви, улыбок пациентов,

В семье здоровья, понимания,

Во всех делах своих старания,

Чтобы ценили на работе,

И были вы всегда в почете!

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Работник медицины,

Как ангел, нас хранит,

Здоровье поправляет,

Болеть нам не велит.

И в этот чудный праздник

Хочу вам пожелать,

Чужую жизнь спасая,

Себя не забывать.

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Поздравления с Днем медика 2026 в прозе

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С Днем медика! От всей души желаю крепкого здоровья, успехов во всем и благодарных пациентов. Чтобы работа приносила не только пользу, но и радость и финансовое благополучие. Будьте всегда счастливы, активны, любимы и позитивны.

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С Днем медика! Ваш труд благородный и очень нужен человечеству. Ваши усилия не напрасны! Спасибо за ежедневную помощь людям, за то, что спасаете жизни! Пусть ваш мир будет ярким и красивым, пусть труд приносит хорошие доходы, а жизнь дарит приятные сюрпризы!

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Поздравляю с профессиональным праздником, с Днем медицинского работника! Желаю не только заботиться о здоровье других, но и беречь свое. Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в работе и хорошего настроения!

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С Днем медицинских работников! Успехов в вашем благородном и важном деле! Здоровья, любви, тепла, счастья и исполнения всех желаний. Пусть добро возвращается к вам сторицей, а дома всегда ждут родные. С профессиональным праздником!

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