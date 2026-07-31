У цю п’ятницю, 31 липня 2026 року, відзначається Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій, Міжнародний день вшанування рятувальників, Всесвітній день рейнджерів, День африканської жінки, День безпородного собаки, День обізнаності про незвичайні музичні інструменти та День народження Гаррі Поттера.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святого Євдокима Каппадокіянина. У народі свято відоме як Євдокимове заговіння, оскільки вже наступного дня розпочинається Успенський піст.

Про те, які існують прикмети, що не можна робити та хто святкує день ангела 31 липня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Яке сьогодні церковне свято – 31 липня 2026 року

Православні віряни 31 липня згадують святого Євдокима Каппадокіянина, який жив у IX столітті у Малій Азії. Він народився в сім’ї благочестивих християн Василя та Євдокії.

Євдоким вирізнявся доброчесним життям, ретельно виконував заповіді Божі, дотримувався посту, молився, старанно вивчав Святе Письмо, допомагав вдовам і сиротам, уникав марнослів’я, не спілкувався з жінками, окрім своєї матері. Святий Євдоким мирно помер у віці 33 років. Біля його мощей відбувалися зцілення хворих і біснуватих.

Хто святкує день ангела 31 липня 2026 року

Іменини 31 липня відзначають власники таких імен: Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна, Єлизавета.

Якщо у вас є знайомі, які носять одне з цих імен, привітайте їх побажаннями здоров’я, достатку, миру і добробуту.

Що не можна робити 31 липня 2026 року

Цього дня під забороною сварки, лихослів’я, плітки, заздрощі, образи, жадібність, байдужість, помста. 31 липня не варто робити важливі покупки, краще відкласти їх на інший день.

У Євдокимів день не можна відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Якщо не відгукнетеся на прохання, то накличете на себе біду. Також заборонено переїдати і зловживати алкоголем – перед початком Успенського посту потрібно очистити тіло і думки.

Що можна робити сьогодні

31 липня можна помолитися святому Євдокиму, попросивши в нього благополуччя, щастя та здоров’я для себе і рідних.

Сьогоднішній день вважається сприятливим для одруження. У народі його називали Євдокимове заговіння, адже наступного дня вже розпочинається Успенський піст. На стіл зазвичай ставили страви з м’яса, риби та яєць, однак варто пам’ятати, що їсти і пити потрібно в міру.

Згідно з місячним календарем, 31 липня підходить для навчання, знайомств і встановлення нових зв’язків.

Народні прикмети на 31 липня 2026 року

Вітряний день – зима буде сніжною.

Густий туман – до врожаю грибів, але якщо він швидко зникає – до ясної та сухої погоди.

Павутина літає в повітрі – до сонячної і теплої погоди.

Бджоли зранку летять у поле – день буде ясним.

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