Во вторник, 4 августа 2026 года, в Украине и во всем мире отмечают ряд международных, религиозных и неофициальных праздников.

В частности, сегодня отмечают День рождения шампанского и Международный день дымчатого леопарда, а верующие чтят память семи отроков в Эфесе.

Это – 1623-й день полномасштабной войны в Украине, во время которой продолжается строгий Успенский пост.

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Почему в этот день стоит пойти за малиной, какие существуют запреты и народные приметы – читайте в материале на сайте Факты ICTV.

Какой сегодня церковный праздник – 4 августа 2026 года

Православные верующие 4 августа вспоминают семерых отроков Ефесских. Согласно легенде, во времена императора Деция (249-251 годы н. э.) воины были заперты в пещере гонителями христиан за то, что отказались приносить жертву языческим богам. Они заснули чудесным сном и проспали до правления императора Феодосия II (408-450 годы н. э.). Выйдя из пещеры, отроки узнали, что за более чем полтора века в Римской империи распространилось христианство.

Также 4 августа в церковном календаре — день памяти преподобной мученицы Евдокии, которая жила в IV веке в Риме. Ее заключили в тюрьму за веру в Христа по приказу персидского царя Сапора. Находясь в неволе, святая поддерживала других заключенных и проповедовала христианство. Узнав об этом, Сапор приказал подвергнуть Евдокию жестоким пыткам.

Кто празднует день ангела 4 августа 2026 года

Именины 4 августа отмечают обладатели следующих имен: Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Кузьма, Михаил, Алексей, Семен, Дарья, Ирина.

Если у вас есть знакомые, которые носят одно из этих имен, поздравьте их пожеланиями мира, здоровья, достатка и благополучия.

Что нельзя делать 4 августа 2026 года

В этот день запрещено конфликтовать, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Нельзя брать и давать деньги в долг, иначе в доме не будет материального благополучия.

Если не хотите, чтобы удача отвернулась от вас, тогда ничего не продавайте. Также не стоит начинать новые дела, сегодня лучше уделить время старым нерешенным вопросам.

Что можно делать сегодня

Праздник 4 августа в народе называли Явдоха Малиновка или Огурчица. Сегодня принято ходить в лес за малиной и заканчивать сбор огурцов на огороде. Также крестьяне прятали сено, ведь часто в этот день были дожди и грозы. 4 августа есть обычай ходить в гости к близким и друзьям, принося с собой сладости и выпечку.

Народные приметы на 4 августа 2026 года

Над лесом густой туман — к хорошему урожаю грибов.

Утром идет дождь — осень будет ранней.

Много малины — будет и пшеницы много.

Хорошая погода — таким будет и ноябрь.

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