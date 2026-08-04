У вівторок, 4 серпня 2026 року, в Україні та світі відзначають низку міжнародних, релігійних та неофіційних свят.

Зокрема, сьогодні святкують День народження шампанського та Міжнародний день димчастого леопарда, а віряни вшановують пам’ять сімох отроків в Ефесі.

Це – 1623-й день повномасштабної війни в Україні, під час якого триває строгий Успенський піст.

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Чому цього дня варто піти по малину, які існують заборони та народні прикмети — читайте в матеріалі на сайті Факти ICTV.

Яке сьогодні церковне свято – 4 серпня 2026 року

Православні віряни 4 серпня згадують сімох отроків Ефеськів. Згідно з легендою, у часи імператора Деція (249-251 роки н. е.) воїни були закриті у печері гонителями християн за те, що відмовилися приносити жертву язичницьким богам. Вони заснули чудесним сном і проспали до правління імператора Феодосія II (408-450 роки н. е.). Вийшовши з печери, отроки дізналися, що за понад півтора століття в Римській імперії поширилося християнство.

Також 4 серпня у церковному календарі – день пам’яті преподобної мучениці Євдокії, яка жила у IV столітті в Римі. Її ув’язнили за віру в Христа за наказом персидського царя Сапора. Перебуваючи у неволі, свята підтримувала інших в’язнів та проповідувала християнство. Дізнавшись про це, Сапор наказав піддати Євдокію жорстоким тортурам.

Хто святкує день ангела 4 серпня 2026 року

Іменини 4 серпня відзначають власники таких імен: Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Михайло, Олексій, Семен, Дарина, Ірина.

Якщо у вас є знайомі, які носять одне з цих імен, привітайте їх побажаннями миру, здоров’я, достатку і благополуччя.

Що не можна робити 4 серпня 2026 року

Цього дня заборонено конфліктувати, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Не можна брати і давати гроші в борг, інакше в домі не буде матеріального добробуту.

Якщо не хочете, щоб удача відвернулася від вас, тоді нічого не продавайте. Також не варто розпочинати нові справи, сьогодні краще приділити час старим невирішеним питанням.

Що можна робити сьогодні

Свято 4 серпня у народі називали Явдоха Малинівка або Огірочниця. Сьогодні заведено ходити в ліс по малину та закінчувати збір огірків на городі. Також селяни ховали сіно, адже часто в цей день були дощі та грози. 4 серпня є звичай гостювати у близьких та друзів, приносячи з собою солодощі та випічку.

Народні прикмети на 4 серпня 2026 року

Над лісом густий туман – до гарного врожаю грибів.

Вранці йде дощ – осінь буде ранньою.

Вродило багато малини – буде і багато пшениці.

Гарна погода – таким буде і листопад.

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