У 2026 році Преображення Господнє припадає на четвер, 6 серпня. Саме цього дня православні віряни святкуватимуть одне з 12 найбільших християнських свят.

У матеріалі Фактів ICTV ви дізнаєтеся, чому змінилася дата святкування та що означає цей день для парафіян.

Преображення Господнє 2026 — дата свята

З 1 вересня 2023 року Православна церква України живе за новоюліанським календарем. Відповідно усі неперехідні свята почали святкувати на 13 днів раніше, ніж за старим – юліанським – стилем.

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Саме тому у 2026 році Преображення Господнє припадає на 6 серпня, а не на 19-те, як було раніше.

Преображення Господнє — історія свята

Преображення — це подія, описана в Євангелії, коли Ісус Христос преобразився на горі Фавор перед трьома апостолами — Петром, Яковом і Іваном.

Його обличчя засяяло, одяг став білим, як світло, і з’явилися пророки Мойсей та Ілля.

— Цей є Син Мій улюблений. Його слухайте, — пролунав голос із небес.

Це свято відкриває вірянам істину про божественну природу Христа і є закликом до духовного преображення кожної людини.

Преображення Господнє 2026 — традиції та звичаї

В Україні свято Преображення відоме також як Яблучний Спас. Традиційно цього дня люди приносять до храмів городину нового врожаю — яблука, груші, виноград — для освячення. Ці плоди символізують подяку Богові за отримані дари.

Попри те, що 6 серпня припадає на період Успенського посту, цього дня дозволено їсти рибу, вживати рослинну олію та вино, але не м’ясо.

Не рекомендується влаштовувати гучні розваги, займатися важкою працею чи сваритися — це час для молитви, роздумів і благодійності.

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