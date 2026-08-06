Яблучний Спас, або свято Преображення Господнього, — одна з найважливіших літніх подій у православному календарі. У 2026 році його відзначають 6 серпня, згідно з новоюліанським календарем, на який перейшла ПЦУ 1 вересня 2023 року.

Це другий із трьох Спасів та день, коли освячують плоди нового врожаю, насамперед яблука. Однак свято має не лише урочисто-обрядовий характер — з ним пов’язано чимало заборон. Деякі з них мають церковне підґрунтя, інші — народне.

Факти ICTV розповідають, що не можна робити на Яблучний Спас 2026.

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Яблучний Спас 2026 — заборони за церковною традицією

Не працювати фізично

У цей день не можна прати, прибирати, ремонтувати чи займатися будь-якою фізичною працею, яка не є невідкладною. Це правило пов’язане з шаною до свята Преображення — день має бути присвячений Богові, а не буденним клопотам.

Не їсти м’ясного та молочного

Свято припадає на період Успенського посту, тож віряни утримуються від м’ясних і молочних продуктів. Дозволяється споживати рибу, олію, а також вино — це виняток, який церква дозволяє на великі свята.

Не сваритися і не проклинати

Цього дня потрібно уникати конфліктів, образ і злих слів. Негатив, сказаний на Спаса, має особливо тяжкі наслідки.

Що не можна робити на Яблучний Спас — народні заборони

Не їсти яблук до освячення

Народна традиція забороняє куштувати плоди нового врожаю до освячення у храмі. Особливо це стосується жінок, які втратили дітей. За повірʼям, дитина на тому світі не отримає “райського яблука”, якщо мати з’їла його раніше.

Не купатися

У народі вірили, що після Яблучного Спаса вода холоне, і купатися в річках та озерах більше не можна. Це пов’язано і з циклом природи, і з віруванням у водяних духів, яких не можна турбувати.

Не митися в лазні та не стригтися

Наші предки уникали миття голови й походів у лазню на Спаса. Також небажано стригти волосся чи фарбувати його — вважалося, що вода в цей день “нежива” і може зашкодити здоров’ю.

Не вбивати комах

Попри всю їхню надокучливість, навіть комарів чи мух не варто було бити. За повір’ям, якщо муха двічі сяде на людину — це на удачу, а вбивство комахи — до втрат.

Не бути жадібним

Освячені яблука й інші плоди традиційно дарували нужденним, розносили по сусідах або залишали на могилах рідних. Відмова в гостинності чи милосерді вважалася великим гріхом.

Отже, заборони на Яблучний Спас — це не просто перелік обмежень. Це традиції, що формувалися століттями, об’єднуючи релігійні уявлення, побутову мудрість і шану до природи. Дотримуючись їх, українці зберігають глибинний зв’язок із вірою та спадщиною предків.

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