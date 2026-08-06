Яблучний Спас 2026: теплі привітання зі світлим святом Преображення
У четвер, 6 серпня, православні християни відзначають одне з найбільших серпневих свят — Яблучний Спас, або Преображення Господнє. Це світлий день, який символізує духовне оновлення, вдячність за врожай та сімейне єднання.
За традицією віряни відвідують храм, освячують яблука та інші плоди нового врожаю, а також вітають рідних, друзів і близьких із великим церковним святом.
У день Яблучного Спаса українці надсилають одне одному теплі побажання, красиві листівки та картинки, діляться привітаннями у віршах і прозі, бажаючи здоров’я, миру, Божої благодаті та добробуту. Такі щирі слова вже стали невід’ємною частиною святкової традиції.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Яблучним Спасом 2026 року українською мовою: красиві картинки, листівки, побажання у віршах і прозі, які можна надіслати рідним, друзям, колегам і всім, кого хочете привітати зі святом Преображення Господнього.
Яблучний Спас 2026 — привітання в картинках
Привітання з Яблучним Спасом у віршах
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Нехай цей Яблучний Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров’я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
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З Яблучним Спасом вітаю,
Миру, щастя і злагоди бажаю.
Щоби жили на своїй землі,
Горя й бід не знали взагалі.
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З Яблучним Спасом вас вітаю,
Здоров’я, радості, щастя бажаю.
Щоб здійснювалися мрії, надії, бажання,
Щоби було духовне й ментальне зростання.
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Вже стиглі яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.
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Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди успішні й здорові,
Жили в мирі, щасті й Божій любові.
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Привітання з Яблучним Спасом у прозі
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Вітаю з Яблучним Спасом, святом Преображення Господнього! Бажаю вам міцного здоров’я, благополуччя, гармонії в душі, щедрого вржаю і, звичайно ж, смачних яблук. Нехай береже вас Господь. Зі святом!
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Від щирого серця вітаю з Преображенням Господнім! Нехай Яблучний Спас наповнить ваше життя щастям, нехай сил і терпіння вистачає на важливі справи, а в серці завжди живе любов і радість.
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Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай Господь оберігає твій дім від негараздів і бід, тривог і смутку. Нехай терпіння, мудрість і щирість принесуть свої плоди, зроблять життя простим і радісним. Нехай стиглі яблучка наповнять дім ароматом щастя!
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Вітаю з Яблучним Спасом! Здоров’я вам та миру! Нехай рік буде вдалим, урожай щедрим, а життя солодким. Нехай Господь допоможе подолати всі труднощі та негаразди.
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У світле свято Яблучного Спаса бажаю тобі радості, удачі та добра! Нехай твоє життя буде багате на щедрі дарунки, а в душі завжди буде сонячно! Вітаю з Преображенням Господнім!
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