У четвер, 6 серпня, православні християни відзначають одне з найбільших серпневих свят — Яблучний Спас, або Преображення Господнє. Це світлий день, який символізує духовне оновлення, вдячність за врожай та сімейне єднання.

За традицією віряни відвідують храм, освячують яблука та інші плоди нового врожаю, а також вітають рідних, друзів і близьких із великим церковним святом.

У день Яблучного Спаса українці надсилають одне одному теплі побажання, красиві листівки та картинки, діляться привітаннями у віршах і прозі, бажаючи здоров’я, миру, Божої благодаті та добробуту. Такі щирі слова вже стали невід’ємною частиною святкової традиції.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Яблучним Спасом 2026 року українською мовою: красиві картинки, листівки, побажання у віршах і прозі, які можна надіслати рідним, друзям, колегам і всім, кого хочете привітати зі святом Преображення Господнього.

Яблучний Спас 2026 — привітання в картинках

Привітання з Яблучним Спасом у віршах

***

Нехай цей Яблучний Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров’я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

З Яблучним Спасом вітаю,

Миру, щастя і злагоди бажаю.

Щоби жили на своїй землі,

Горя й бід не знали взагалі.

***

З Яблучним Спасом вас вітаю,

Здоров’я, радості, щастя бажаю.

Щоб здійснювалися мрії, надії, бажання,

Щоби було духовне й ментальне зростання.

***

Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди успішні й здорові,

Жили в мирі, щасті й Божій любові.

***

Привітання з Яблучним Спасом у прозі

***

Вітаю з Яблучним Спасом, святом Преображення Господнього! Бажаю вам міцного здоров’я, благополуччя, гармонії в душі, щедрого вржаю і, звичайно ж, смачних яблук. Нехай береже вас Господь. Зі святом!

***

Від щирого серця вітаю з Преображенням Господнім! Нехай Яблучний Спас наповнить ваше життя щастям, нехай сил і терпіння вистачає на важливі справи, а в серці завжди живе любов і радість.

***

Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай Господь оберігає твій дім від негараздів і бід, тривог і смутку. Нехай терпіння, мудрість і щирість принесуть свої плоди, зроблять життя простим і радісним. Нехай стиглі яблучка наповнять дім ароматом щастя!

***

Вітаю з Яблучним Спасом! Здоров’я вам та миру! Нехай рік буде вдалим, урожай щедрим, а життя солодким. Нехай Господь допоможе подолати всі труднощі та негаразди.

***

У світле свято Яблучного Спаса бажаю тобі радості, удачі та добра! Нехай твоє життя буде багате на щедрі дарунки, а в душі завжди буде сонячно! Вітаю з Преображенням Господнім!

***

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.