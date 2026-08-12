День молодежи в 2026 году: история, дата празднования и традиции
День молодежи в Украине отмечается 12 августа одновременно с Международным днем молодежи. Праздник посвящен поколению, которое уже сегодня влияет на будущее страны: учится, работает, занимается волонтерством, развивает собственное дело и участвует в общественной жизни.
До 2022 года День молодежи в Украине отмечался в последнее воскресенье июня. Указом президента дату перенесли на 12 августа, синхронизировав ее с международным календарем.
Когда будет День молодежи в Украине в 2026 году, почему дату празднования изменили и как можно отметить этот день – читайте в материале Фактов ICTV.
День молодежи: дата в 2026 году
День молодежи 2026 в Украине отмечается 12 августа. Это официальная дата, установленная в соответствии с международным календарем, и она не меняется из года в год.
Ранее в Украине День молодежи приходился на последнее воскресенье июня. Но с 2022 года празднование перенесли на 12 августа (указ президента Украины №333/2021), чтобы согласовать его с Международным днем молодежи, который введен ООН.
Таким образом, в 2026 году украинцы празднуют День молодежи в среду, 12 августа.
Что означает праздник День молодежи и какие традиции
Формальных традиций у этого праздника немного, но есть несколько общих вещей, которые повторяются из года в год.
День молодежи, традиции празднования:
- В частности, это открытые мероприятия, такие как концерты, лекции, форумы и квесты, которые проводят местные общины, вузы или общественные организации.
- Обсуждение проблем молодежи. Это темы занятости, образования, эмиграции и участия в политике.
- Награждение активных молодых людей за волонтерство, спортивные достижения или инициативы в общинах.
Как будут праздновать День молодежи в 2026 году
Киев и Львов подготовили к Дню молодежи в Украине насыщенную программу с концертами, фестивалями, спортивными мероприятиями и благотворительными инициативами.
В связи с введением военного положения традиционные ночные вечеринки проводиться не будут, однако молодежь сможет посетить масштабные мероприятия под открытым небом.
В Киеве главными площадками станут ВДНХ и его Поляна, а во Львове часть мероприятий пройдет в Стрыйском парке. Программа включает как бесплатные мероприятия, так и мероприятия по билетам.
День молодежи 2026 в Киеве
В столице основные мероприятия сосредоточатся на территории ВДНХ. Здесь пройдут спортивное мероприятие и большой концерт.
Так, в среду, 12 августа, с 09:00 до 12:00 на ВДНХ возле первого павильона состоится Молодежь RUN.
Участников ждет совместная зарядка с олимпийцами и забеги на разные дистанции. В частности, можно будет принять участие в Молодежной миле длиной 1,6 км.
К мероприятию также присоединятся ветераны и военные. Для участников на территории ВДНХ предусмотрены укрытия, в частности в павильонах №1, 5 и 13.
А в пятницу, 14 августа, на Поляне ВДНХ состоится большой концерт День молодежи на Поляне с ХИТ FM.
Организаторы обещают сцену под открытым небом, выступления украинских артистов, фуд-корты и благотворительную составляющую. Стоимость билетов начинается от 200 грн.
День молодежи 2026 во Львове
Во Львове празднование также начнется 12 августа. Одним из событий станет вечеринка в стиле 100-летней давности.
Мероприятие состоится в 18:00 в Музее народной архитектуры и быта Шевченковский гай. Гостей ждут традиционные танцы, групповое пение и живая этномузыка.
Для студентов, школьников и военных вход будет бесплатным по предварительной регистрации. Для остальных посетителей билет стоит 200 грн.
А уже на выходных, 15–16 августа, в Стрыйском парке пройдет фестиваль, посвященный отдыху от гаджетов. Организаторы предлагают вернуться к развлечениям из детства, командным играм и активностям без постоянного вглядывания в экран.
Также будет работать зона арт-терапии от Unbroken Art. Присоединиться к ней можно за донат от 300 грн. Отдельным событием станет забег “без побитых колен”.
В воскресенье, 16 августа, в 19:30 в Стрыйском парке выступит Святослав Вакарчук. Лидер Океана Эльзы проведет специальный сольный акустический вечер под открытым небом.
Концерт будет называться Свидание в Стрыйском парке. Вход на него будет свободным.
Во Львове также запланирован всеукраинский форум Молодвиж 2026. Он состоится только в следующем месяце, 5 сентября, в креативном пространстве !FESTrepublic. В программе форума заявлены дискуссии о будущем страны, трудоустройстве, нетворкинге и вечерняя музыкальная программа.