День молодежи в Украине отмечается 12 августа одновременно с Международным днем молодежи. Праздник посвящен поколению, которое уже сегодня влияет на будущее страны: учится, работает, занимается волонтерством, развивает собственное дело и участвует в общественной жизни.

До 2022 года День молодежи в Украине отмечался в последнее воскресенье июня. Указом президента дату перенесли на 12 августа, синхронизировав ее с международным календарем.

Когда будет День молодежи в Украине в 2026 году, почему дату празднования изменили и как можно отметить этот день – читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

День молодежи: дата в 2026 году

День молодежи 2026 в Украине отмечается 12 августа. Это официальная дата, установленная в соответствии с международным календарем, и она не меняется из года в год.

Ранее в Украине День молодежи приходился на последнее воскресенье июня. Но с 2022 года празднование перенесли на 12 августа (указ президента Украины №333/2021), чтобы согласовать его с Международным днем молодежи, который введен ООН.

Таким образом, в 2026 году украинцы празднуют День молодежи в среду, 12 августа.

Что означает праздник День молодежи и какие традиции

Формальных традиций у этого праздника немного, но есть несколько общих вещей, которые повторяются из года в год.

День молодежи, традиции празднования:

В частности, это открытые мероприятия, такие как концерты, лекции, форумы и квесты, которые проводят местные общины, вузы или общественные организации.

Обсуждение проблем молодежи. Это темы занятости, образования, эмиграции и участия в политике.

Награждение активных молодых людей за волонтерство, спортивные достижения или инициативы в общинах.

Как будут праздновать День молодежи в 2026 году

Киев и Львов подготовили к Дню молодежи в Украине насыщенную программу с концертами, фестивалями, спортивными мероприятиями и благотворительными инициативами.

В связи с введением военного положения традиционные ночные вечеринки проводиться не будут, однако молодежь сможет посетить масштабные мероприятия под открытым небом.

В Киеве главными площадками станут ВДНХ и его Поляна, а во Львове часть мероприятий пройдет в Стрыйском парке. Программа включает как бесплатные мероприятия, так и мероприятия по билетам.

День молодежи 2026 в Киеве

В столице основные мероприятия сосредоточатся на территории ВДНХ. Здесь пройдут спортивное мероприятие и большой концерт.

Так, в среду, 12 августа, с 09:00 до 12:00 на ВДНХ возле первого павильона состоится Молодежь RUN.

Участников ждет совместная зарядка с олимпийцами и забеги на разные дистанции. В частности, можно будет принять участие в Молодежной миле длиной 1,6 км.

К мероприятию также присоединятся ветераны и военные. Для участников на территории ВДНХ предусмотрены укрытия, в частности в павильонах №1, 5 и 13.

А в пятницу, 14 августа, на Поляне ВДНХ состоится большой концерт День молодежи на Поляне с ХИТ FM.

Организаторы обещают сцену под открытым небом, выступления украинских артистов, фуд-корты и благотворительную составляющую. Стоимость билетов начинается от 200 грн.

День молодежи 2026 во Львове

Во Львове празднование также начнется 12 августа. Одним из событий станет вечеринка в стиле 100-летней давности.

Мероприятие состоится в 18:00 в Музее народной архитектуры и быта Шевченковский гай. Гостей ждут традиционные танцы, групповое пение и живая этномузыка.

Для студентов, школьников и военных вход будет бесплатным по предварительной регистрации. Для остальных посетителей билет стоит 200 грн.

А уже на выходных, 15–16 августа, в Стрыйском парке пройдет фестиваль, посвященный отдыху от гаджетов. Организаторы предлагают вернуться к развлечениям из детства, командным играм и активностям без постоянного вглядывания в экран.

Также будет работать зона арт-терапии от Unbroken Art. Присоединиться к ней можно за донат от 300 грн. Отдельным событием станет забег “без побитых колен”.

В воскресенье, 16 августа, в 19:30 в Стрыйском парке выступит Святослав Вакарчук. Лидер Океана Эльзы проведет специальный сольный акустический вечер под открытым небом.

Концерт будет называться Свидание в Стрыйском парке. Вход на него будет свободным.

Во Львове также запланирован всеукраинский форум Молодвиж 2026. Он состоится только в следующем месяце, 5 сентября, в креативном пространстве !FESTrepublic. В программе форума заявлены дискуссии о будущем страны, трудоустройстве, нетворкинге и вечерняя музыкальная программа.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.