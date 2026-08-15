Сегодня, 15 августа, в Украине отмечают День археолога и День города Тернополя. В мире 15 августа отмечаются Международный день бездомных животных, Международный день геокешинга, Всемирный день медоносных пчел и Всемирный день величия.

Верующие же отмечают Успение Пресвятой Богородицы, или Первую Пречистую, один из крупнейших церковных праздников года.

Факты ICTV собрали главные события и праздники 15 августа, а также рассказывают о традициях, приметах и запретах этого дня и о том, кто сегодня отмечает именины.

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Какой сегодня церковный праздник – 15 августа 2026 года

По новоюлианскому церковному календарю на 15 августа приходится Успение Пресвятой Богородицы, или Первая Пречистая. Праздник символизирует окончание земной жизни святой Девы Марии, матери Иисуса Христа.

По преданию, в этот день апостолы собрались в Иерусалиме для прощания и погребения Богородицы, однако ее гробница оказалась пустой. Церковь считает, что Мария была взята телом и душой на небо, что является прообразом воскресения всех верующих.

Какой сегодня, 15 августа 2026 года, день в Украине

В Украине 15 августа отмечается День археолога. Официально праздник был установлен в 2008 году, чтобы отметить “весомый вклад ученых-археологов в развитие отечественной археологии, исследование, сохранение, популяризацию археологического наследия Украины”.

Кто празднует день ангела 15 августа 2026 года

Именины сегодня отмечают обладатели таких имен: Василий, Максим, Матвей, Александр, Федор и Мария.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями достатка, мира, счастья и благополучия.

Что нельзя делать 15 августа 2026 года

В этот день под запретом ссоры, сквернословие, сплетни, зависть, жадность, месть, равнодушие и отчаяние. В праздник Успения Пресвятой Богородицы нельзя убирать, стирать, заниматься рукоделием, резать, громко петь, злоупотреблять алкоголем.

Не стоит работать в поле или на огороде. Также нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Народные приметы не советуют ходить босиком по росе — по поверью, это пролитые за Богородицей слезы, которые делают землю горькой, и от этого можно заболеть.

Что можно делать сегодня

Сегодня стоит посетить богослужение в церкви и помолиться Богородице, попросив у нее здоровья, исцеления от болезней, благополучия для себя и родных. Верующие приносят в храм букеты из лекарственных трав, колосьев, полевых цветов, фруктов. Также освящают хлеб, мед, орехи, воду.

Сегодня стоит устроить праздничный ужин. 15 августа заканчивается двухнедельный Успенский пост, поэтому после богослужения уже разрешено лакомиться мясными блюдами.

Народные приметы на 15 августа 2026 года

День солнечный и теплый — бабье лето будет прохладным.

Радуга в небе — ждите теплой осени.

Много паутины — зимой будет мало снега.

Туман — к хорошему урожаю грибов.

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