16 серпня 2026 року православні віряни відзначають Горіховий Спас, або Хлібний Спас, третій і останній із трьох Спасів. За церковним календарем цього дня згадують перенесення Нерукотворного образу Ісуса Христа з Едеси до Константинополя.

Традиційно на Горіховий Спас збирали врожай, пекли хліб із нового зерна та освячували горіхи й плоди. Свято символізує завершення літа та вдячність за врожай.

Що не можна робити на Горіховий Спас 2026, які традиції та народні прикмети пов’язані зі святом, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Що не можна робити на Горіховий Спас 2026

Сваритися, лихословити, ображати інших – вважалося, що конфлікти у день Спаса притягують невдачі на цілий рік.

Працювати фізично в полі чи городі – день 16 серпня варто присвятити молитві та відпочинку.

Займатися домашньою роботою – прибирати в будинку та прати речі потрібно до настання свята.

Займатися рукоділлям – вишивання, шиття, в’язання чи прядіння краще відкласти на інший день.

Викидати хліб або їжу – це вважалося великим гріхом, адже саме цього дня заведено дякувати за врожай.

Відмовляти у допомозі нужденним – за повір’ям, добро, зроблене на Спаса, повернеться сторицею.

Переїдати та зловживати алкоголем – це може нашкодити здоров’ю.

Горіховий Спас – це день, який варто присвятити добрим справам, молитві та відпочинку, а також варто провести час із сім’єю за святковим столом.

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