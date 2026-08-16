Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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Горіховий Спас 2026: що не можна робити в день свята
16 серпня 2026 року православні віряни відзначають Горіховий Спас, або Хлібний Спас, третій і останній із трьох Спасів. За церковним календарем цього дня згадують перенесення Нерукотворного образу Ісуса Христа з Едеси до Константинополя.
Традиційно на Горіховий Спас збирали врожай, пекли хліб із нового зерна та освячували горіхи й плоди. Свято символізує завершення літа та вдячність за врожай.
Що не можна робити на Горіховий Спас 2026, які традиції та народні прикмети пов’язані зі святом, читайте у матеріалі Фактів ICTV.
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Що не можна робити на Горіховий Спас 2026
- Сваритися, лихословити, ображати інших – вважалося, що конфлікти у день Спаса притягують невдачі на цілий рік.
- Працювати фізично в полі чи городі – день 16 серпня варто присвятити молитві та відпочинку.
- Займатися домашньою роботою – прибирати в будинку та прати речі потрібно до настання свята.
- Займатися рукоділлям – вишивання, шиття, в’язання чи прядіння краще відкласти на інший день.
- Викидати хліб або їжу – це вважалося великим гріхом, адже саме цього дня заведено дякувати за врожай.
- Відмовляти у допомозі нужденним – за повір’ям, добро, зроблене на Спаса, повернеться сторицею.
- Переїдати та зловживати алкоголем – це може нашкодити здоров’ю.
Горіховий Спас – це день, який варто присвятити добрим справам, молитві та відпочинку, а також варто провести час із сім’єю за святковим столом.
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