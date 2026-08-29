Ореховый Спас 2026: поздравления, которые согреют сердце
16 августа по новому стилю православные христиане уже отметили Ореховый Спас — третий и последний из летних Спасов. В этот день традиционно освящают в церкви хлеб из нового урожая, орехи и фрукты, а близким желают здоровья, благополучия и Божьего благословения.
По старому стилю праздник отмечают 29 августа.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Ореховым Спасом 2026 в картинках, стихах и прозе. Выбирайте теплые слова и отправляйте их родным, друзьям и всем, кого хотите поздравить с праздником.
Ореховый Спас 2026 — картинки
Поздравления с Ореховым Спасом в стихах
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Пусть этот Ореховый Спас
Будет радостным для вас!
Очень щедрым и счастливым.
Пусть сделает жизнь красивой.
Пусть здоровье не подводит,
А зло стороной вас обходит!
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Пускай подарит этот Спас
Любовь, достаток и удачу.
Господь пошлет пускай для вас
Здоровье крепкое в придачу!
Пусть Спас Ореховый придет
С уютом, миром и добром,
Веселье, радость принесет,
Сердца наполнив волшебством!
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Желаю щелкать как орешки
Все испытания судьбы.
Желаю в ежедневной спешке
Не забывать свои мечты.
Желаю урожай богатый
Собрать из добрых дел, похвал,
Улыбок, дружеских объятий,
Ведь Спас Ореховый настал.
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Сегодня, в Ореховый Спас,
У Бога прошу я за вас:
Чтоб было поменьше печалей,
Чтоб горя вовек вы не знали.
Чтоб он вас хранил неустанно
Для близких, родных и желанных.
Не знайте ни в чем недостатка,
Чтоб жизнь была долгой и сладкой!
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Поздравления с Ореховым Спасом в прозе
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С Ореховым Спасом! Пусть в вашем доме всегда царит тепло, достаток и мир, а сердце будет полно благодарности за каждый день. Мира вам, любви и исполнения всех мечтаний!
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С праздником Орехового Спаса! Пусть этот день принесет в ваш дом запах свежей выпечки, радость от щедрых плодов и тепло семейных объятий. Пусть Господь дарует вам долгие лета, благополучие, вдохновение и здоровье!
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Поздравляю со светлым праздником Спаса! Пусть ваша жизнь будет щедрой на хорошие события, как осенний сад — на плоды. Желаю вам здоровья на долгие годы и сил на все добрые дела!
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В день Орехового Спаса желаю вам мира, любви и согласия в семье. Пусть каждый новый день будет наполнен светом, добрыми людьми и теплыми мгновениями.
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В день Орехового Спаса желаю благополучия и здоровья. Пусть ваше здоровье будет крепким, как ореховая скорлупа. Пусть небо будет мирным, пусть счастье будет вечным и крепким. Любви, веры и взаимопонимания!
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