Горіховий Спас 2026: привітання, які зігріють серце
16 серпня за новим стилем православні християни вже відзначили Горіховий Спас — третій і останній із літніх Спасів. Цього дня традиційно освячують у церкві хліб із нового врожаю, горіхи та фрукти, а близьким бажають здоров’я, добробуту й Божого благословення.
За старим стилем свято відзначають 29 серпня.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Горіховим Спасом 2026 у картинках, віршах і прозі. Обирайте теплі слова та надсилайте їх рідним, друзям і всім, кого хочете привітати зі святом.
Горіховий Спас 2026 — картинки
Привітання з Горіховим Спасом у віршах
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Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Дуже щедрим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров’я не підводить,
А зло стороною вас обходить!
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Ось і настав Горіховий Спас,
Щиро вітаю зі святом вас!
Хай Бог благословить на добро і любов,
А серце сповниться щастям і теплом.
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З Горіховим спасом вас вітаю щиро,
Бажаю щастя, радості й тепла.
Хай доля буде до вас ласкавою і милою,
І здійсняться всі ваші мрії в цей чудовий час!
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Привітання з Горіховим Спасом в прозі
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З Горіховим Спасом! Нехай у вашій оселі завжди панує тепло, достаток і мир, а серце буде сповнене вдячності за кожен день. Миру вам, кохання та здійснення усіх мрій!
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Зі святом Горіхового Спаса! Нехай цей день принесе у вашу оселю запах свіжої випічки, радість від щедрих плодів і тепло родинних обіймів. Хай Господь дарує вам довгі літа, добробут, натхнення та здоров’я!
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Вітаю зі світлим святом Спаса! Нехай ваше життя буде щедрим на добрі події, як осінній сад — на плоди. Бажаю вам здоров’я на довгі літа та сил на всі добрі справи!
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У день Горіхового Спаса бажаю вам миру, любові та злагоди у родині. Нехай кожен новий день буде сповнений світла, добрих людей і теплих миттєвостей.
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У день Горіхового Спаса бажаю достатку й здоров’я. Нехай ваше здоров’я буде міцним, як горіхова шкаралупа. Нехай небо буде мирним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри та взаєморозуміння!
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