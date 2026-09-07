День предпринимателя в Украине: история праздника и поздравления
День предпринимателя — это возможность отметить людей, которые смело развивают собственное дело, создают новые возможности и вдохновляют других своим примером.
Мы подготовили не только интересную информацию об истории создания праздника, но и подборку поздравлений в прозе и стихах.
Когда День предпринимателя в 2026 году
В первое воскресенье сентября в Украине отмечается День предпринимателя. Этот праздник был учрежден указом президента Украины № 1110/98 от 5 октября 1998 года с целью подчеркнуть значение предпринимательской деятельности для формирования новых экономических отношений, развития демократии и укрепления гражданского общества.
День предпринимателя не является официальным государственным праздником и не предусматривает выходного дня, но его активно поддерживают бизнес-сообщество, местные органы власти и общественные организации.
День предпринимателя в 2026 году приходится на 6 сентября.
История праздника День предпринимателя в Украине
Основание Дня предпринимателя стало способом государства признать роль малого и среднего бизнеса в развитии экономики Украины. Указ 1998 года определил необходимость надлежащего чествования предпринимателей, которые в 1990-х годах начали рыночные преобразования, создавали частные компании с нуля и формировали первую бизнес-среду в независимой Украине.
В течение более 25 лет праздник претерпел изменения. Сегодня он охватывает не только частных предпринимателей и владельцев ООО, но и стартаперов, креативных бизнесменов и социальных инноваторов.
Кого поздравлять в День предпринимателя 6 сентября
Поздравления получают:
- частные предприниматели (ФЛП);
- владельцы ООО и корпораций;
- основатели стартапов;
- руководители семейного бизнеса;
- социальные предприниматели;
- креативные бизнесмены (культура, дизайн, ИТ);
- все, кто начал собственное дело и активно его развивает.
День предпринимателя: поздравления в прозе
Поздравляем с Днем предпринимателя! Желаем вдохновения в развитии собственного дела, стабильной прибыли, смелых идей и команду, которая всегда поддерживает. Пусть каждый день приносит новые возможности и успехи!
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С праздником! Желаем, чтобы ваш бизнес развивался без препятствий, чтобы риски превращались в победы, а каждая идея находила своего благодарного клиента. Крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии для новых проектов!
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Поздравляем с Днем предпринимателя! Пусть ваш труд всегда приносит удовольствие, идеи реализуются легко, а бизнес растет и процветает. Желаем уверенности, вдохновения и финансовой стабильности.
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С профессиональным праздником! Желаем смелости в принятии решений, стабильного дохода и лояльных партнеров!
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Поздравляем с Днем предпринимателя! Желаем, чтобы ваш бизнес всегда шел в правильном направлении, каждый проект приносил успех, а жизнь была полна новых возможностей, ярких идей и стабильности.
Поздравления с Днем предпринимателя в стихах
Бизнесменам Украины
Выражаем мы почет,
Пусть доход растет стабильно,
Дело крепнет каждый год!
Кошелек пусть не пустеет,
И успех не подведет,
И поможет вам стремленье
Сотни покорить высот!
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Стремительно бизнес пусть в гору идет,
И прибыль большую скорее несет,
Талантливый очень вы предприниматель,
И замечательный изобретатель!
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С Днем вашей профессии мы поздравляем,
Новых идей вам, успеха желаем,
А в жизни личной — огромного счастья,
Любви, теплоты без невзгод и ненастья!