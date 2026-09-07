День предпринимателя — это возможность отметить людей, которые смело развивают собственное дело, создают новые возможности и вдохновляют других своим примером.

Мы подготовили не только интересную информацию об истории создания праздника, но и подборку поздравлений в прозе и стихах.

Когда День предпринимателя в 2026 году

В первое воскресенье сентября в Украине отмечается День предпринимателя. Этот праздник был учрежден указом президента Украины № 1110/98 от 5 октября 1998 года с целью подчеркнуть значение предпринимательской деятельности для формирования новых экономических отношений, развития демократии и укрепления гражданского общества.

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День предпринимателя не является официальным государственным праздником и не предусматривает выходного дня, но его активно поддерживают бизнес-сообщество, местные органы власти и общественные организации.

День предпринимателя в 2026 году приходится на 6 сентября.

История праздника День предпринимателя в Украине

Основание Дня предпринимателя стало способом государства признать роль малого и среднего бизнеса в развитии экономики Украины. Указ 1998 года определил необходимость надлежащего чествования предпринимателей, которые в 1990-х годах начали рыночные преобразования, создавали частные компании с нуля и формировали первую бизнес-среду в независимой Украине.

В течение более 25 лет праздник претерпел изменения. Сегодня он охватывает не только частных предпринимателей и владельцев ООО, но и стартаперов, креативных бизнесменов и социальных инноваторов.

Кого поздравлять в День предпринимателя 6 сентября

Поздравления получают:

частные предприниматели (ФЛП);

владельцы ООО и корпораций;

основатели стартапов;

руководители семейного бизнеса;

социальные предприниматели;

креативные бизнесмены (культура, дизайн, ИТ);

все, кто начал собственное дело и активно его развивает.

День предпринимателя: поздравления в прозе

Поздравляем с Днем предпринимателя! Желаем вдохновения в развитии собственного дела, стабильной прибыли, смелых идей и команду, которая всегда поддерживает. Пусть каждый день приносит новые возможности и успехи!

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С праздником! Желаем, чтобы ваш бизнес развивался без препятствий, чтобы риски превращались в победы, а каждая идея находила своего благодарного клиента. Крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии для новых проектов!

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Поздравляем с Днем предпринимателя! Пусть ваш труд всегда приносит удовольствие, идеи реализуются легко, а бизнес растет и процветает. Желаем уверенности, вдохновения и финансовой стабильности.

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С профессиональным праздником! Желаем смелости в принятии решений, стабильного дохода и лояльных партнеров!

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Поздравляем с Днем предпринимателя! Желаем, чтобы ваш бизнес всегда шел в правильном направлении, каждый проект приносил успех, а жизнь была полна новых возможностей, ярких идей и стабильности.

Поздравления с Днем предпринимателя в стихах

Бизнесменам Украины

Выражаем мы почет,

Пусть доход растет стабильно,

Дело крепнет каждый год!

Кошелек пусть не пустеет,

И успех не подведет,

И поможет вам стремленье

Сотни покорить высот!

***

Стремительно бизнес пусть в гору идет,

И прибыль большую скорее несет,

Талантливый очень вы предприниматель,

И замечательный изобретатель!

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С Днем вашей профессии мы поздравляем,

Новых идей вам, успеха желаем,

А в жизни личной — огромного счастья,

Любви, теплоты без невзгод и ненастья!

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