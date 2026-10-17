Какой праздник 17 октября 2026 и что стоит сделать, чтобы дела пошли в гору
В субботу, 17 октября, отмечается Международный день борьбы с бедностью, Всемирный день травм, Всемирный день донорства и трансплантации органов.
Кроме того, на третью субботу октября традиционно приходится Всемирный день пения, Международный день ремонта и День работников целлюлозно-бумажной промышленности.
Православная церковь сегодня чтит память святого пророка Осии. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник – 17 октября 2026 года
- Кто празднует день ангела 17 октября 2026 года
- Что нельзя делать 17 октября 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 17 октября 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 17 октября 2026 года
Согласно православному календарю, в этот день вспоминают ветхозаветного пророка Израиля Осию. Он жил при израильском царе Иеровоаме II до нашей эры.
Осия был образованным человеком, на протяжении жизни боролся против отступничества Израиля от Яхве-Господа, а также с упадком народных обычаев и общественными пороками.
Кто празднует день ангела 17 октября 2026 года
Именины в этот день отмечают обладатели таких мужских имен: Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Леонтий и Александр.
Что нельзя делать 17 октября 2026 года
В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Народные приметы не советуют смотреть в глаза нищим — навлечете бедность.
Нельзя тратить много денег — это к финансовым проблемам. Также 17 октября не стоит брать деньги в долг, начинать новые дела и строить планы.
Что можно делать сегодня
Женщинам в этот день советуют больше отдыхать, чтобы сохранить здоровье. Все важные вопросы и заботы лучше отложить на потом.
Сегодня можно готовить, заниматься рукоделием и творчеством. Также 17 октября рекомендуется сделать три добрых дела, считается, что после этого все дела пойдут в гору, а в доме всегда будут деньги.
Народные приметы на 17 октября 2026 года
- Еще не все деревья сбросили листья — зима будет долгой.
- Теплый день — к мягкой зиме.
- Выпал снег — весной возможно наводнение.
- Вечером небо красного цвета — к сильному ветру.