В субботу, 17 октября, отмечается Международный день борьбы с бедностью, Всемирный день травм, Всемирный день донорства и трансплантации органов.

Кроме того, на третью субботу октября традиционно приходится Всемирный день пения, Международный день ремонта и День работников целлюлозно-бумажной промышленности.

Православная церковь сегодня чтит память святого пророка Осии. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

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Какой сегодня церковный праздник – 17 октября 2026 года

Согласно православному календарю, в этот день вспоминают ветхозаветного пророка Израиля Осию. Он жил при израильском царе Иеровоаме II до нашей эры.

Осия был образованным человеком, на протяжении жизни боролся против отступничества Израиля от Яхве-Господа, а также с упадком народных обычаев и общественными пороками.

Кто празднует день ангела 17 октября 2026 года

Именины в этот день отмечают обладатели таких мужских имен: Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Леонтий и Александр.

Что нельзя делать 17 октября 2026 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Народные приметы не советуют смотреть в глаза нищим — навлечете бедность.

Нельзя тратить много денег — это к финансовым проблемам. Также 17 октября не стоит брать деньги в долг, начинать новые дела и строить планы.

Что можно делать сегодня

Женщинам в этот день советуют больше отдыхать, чтобы сохранить здоровье. Все важные вопросы и заботы лучше отложить на потом.

Сегодня можно готовить, заниматься рукоделием и творчеством. Также 17 октября рекомендуется сделать три добрых дела, считается, что после этого все дела пойдут в гору, а в доме всегда будут деньги.

Народные приметы на 17 октября 2026 года

Еще не все деревья сбросили листья — зима будет долгой.

Теплый день — к мягкой зиме.

Выпал снег — весной возможно наводнение.

Вечером небо красного цвета — к сильному ветру.

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