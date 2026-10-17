Яке свято 17 жовтня 2026 та що варто зробити, аби справи пішли вгору
У суботу, 17 жовтня, відзначається Міжнародний день боротьби з бідністю, Всесвітній день травм, Всесвітній День донорства та трансплантації органів.
Крім того, на третю суботу жовтня традиційно припадають Всесвітній день співу, Міжнародний день ремонту та День працівників целюлозно-паперової промисловості.
Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого пророка Осії. Більше про свята, іменини, прикмети та заборони дня — далі у матеріалі.
- Яке сьогодні церковне свято – 17 жовтня 2026 року
- Хто святкує день ангела 17 жовтня 2026 року
- Що не можна робити 17 жовтня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 17 жовтня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 17 жовтня 2026 року
Згідно з православним календарем, цього дня згадують старозавітнього пророка Ізраїлю Осія. Він жив за ізраїльського царя Єровоама II до нашої ери.
Осія був освіченою людиною, протягом життя боровся проти відступництва Ізраїля від Ягве-Господа, а також із занепадом народних звичаїв та громадськими пороками.
Хто святкує день ангела 17 жовтня 2026 року
Іменини цього дня відзначають власники таких чоловічих імен: Андрій, Антон, Дем’ян, Йосип, Леонтій та Олександр.
Що не можна робити 17 жовтня 2026 року
Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Народні прикмети не радять дивитися в очі жебракам — накличете бідність.
Не можна витрачати багато грошей — це до фінансових проблем. Також 17 жовтня не варто брати гроші в борг, розпочинати нові справи й будувати плани.
Що можна робити сьогодні
Жінкам цього дня радять більше відпочивати, щоб зберегти здоров’я. Всі важливі питання і турботи краще відкласти на потім.
Сьогодні можна готувати, займатися рукоділлям і творчістю. Також 17 жовтня рекомендується зробити три добрих справи, вважається, що після цього всі справи підуть вгору, а в будинку завжди будуть гроші.
Народні прикмети на 17 жовтня 2026 року
- Ще не всі дерева скинули листя — зима буде довгою.
- Теплий день — до м’якої зими.
- Випав сніг — навесні можлива повінь.
- Ввечері небо червоного кольору — до сильного вітру.