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РФ работает против интересов США в Украине и Сирии – Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия работает против американских интересов в Украине, Сирии и других “горячих точках” мира.

РФ США прапори

Администрации Дональда Трампа пока не удалось дать отпор многочисленным дестабилизирующим действиям России во всем мире, заявил он в интервью телеканалу NBC News.

– Россия поддерживает войска сирийского диктатора Башара Асада, насильственно аннексировала украинский Крым и предприняла множество других шагов, которые напрямую противоречат внешнеполитическим интересам США, – отметил Помпео.

По его словам, РФ также не помогла ни на одном международном направлении, где у них есть общие интересы.

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– Они не оказывают содействия в Украине, в Сирии…Теперь что касается попыток противодействия злонамеренным действиям России во всем мире. Президент пытался наладить отношения и изменить ситуацию, но нам это не удалось, по крайней мере – пока, – подытожил госсекретарь США.

Напомним, 20 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, который определяет санкции против России, связанные с агрессией РФ в Украине.

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