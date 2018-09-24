РФ працює проти інтересів США в Україні та Сирії – Помпео

Держсекретар США Майк Помпео вважає, що Росія працює проти американських інтересів в Україні, Сирії та інших “гарячих точках” світу.

Адміністрації Дональда Трампа поки не вдалося дати відсіч численним дестабілізуючим діям Росії в усьому світі, заявив він в інтерв’ю телеканалу NBC News.

– Росія підтримує війська сирійського диктатора Башара Асада, насильно анексувала український Крим і зробила багато інших кроків, які прямо суперечать зовнішньополітичним інтересам США, – зазначив Помпео.

За його словами, РФ також не допомогла ні на одному міжнародному напрямку, де у них є спільні інтереси.

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– Вони не сприяють в Україні, у Сирії…Тепер, що стосується спроб протидії зловмисним діям Росії в усьому світі. Президент намагався налагодити відносини і змінити ситуацію, але нам це не вдалося, принаймні – поки, – підсумував держсекретар США.

Нагадаємо, 20 вересня президент США Дональд Трамп підписав указ, що визначає санкції проти Росії, пов’язані з агресією РФ в Україні.