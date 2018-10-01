В годовщину референдума в Каталонии (Испания) протестующие начали блокировать автомагистрали и железнодорожные пути.

Протестующие требуют провести новое голосование за отделение региона, сообщает La Vanguardia.

В городе Жирона люди перекрыли скоростную железную дорогу, а в городах Льейда и Барселона была заблокирована трасса AP-7 – главная автомагистраль, идущая из восточной Каталонии во Францию.

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Акции протеста стартовали еще на прошлой неделе. В субботу, в ходе столкновений с полицией, в Барселоне 6 протестующих задержали, 10 человек получили ранения.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии провели референдум о независимости. Однако Мадрид отказался признавать его законным, а организации и активисты, поддерживающие отделение, были осуждены за сепаратизм.

Ранее Факты ICTV писали, что в марте 2018 года в Финляндии задержали бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, разыскиваемого правоохранителями Испании.

Фото: CDR Cambrils #ElPoderDelPoble‏