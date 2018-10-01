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Протести в Каталонії: заблоковані автомагістралі і залізниці

У річницю референдуму в Каталонії (Іспанія) протестуючі почали блокувати автомагістралі та залізничні шляхи.

Протестувальники вимагають провести нове голосування за відділення регіону, повідомляє La Vanguardia.

У місті Жирона люди перекрили швидкісну залізницю, а в містах Льєйда і Барселона була заблокована траса AP-7 – головна автомагістраль, що йде зі східної Каталонії до Франції.

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Акції протесту стартували ще минулого тижня. У суботу, в ході зіткнень з поліцією, в Барселоні 6 протестувальників затримали, 10 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, 1 жовтня 2017 року Каталонії провели референдум за незалежність. Однак Мадрид відмовився визнавати його законним, а організації та активісти, які підтримували відділення, були засуджені за сепаратизм.

Раніше Факти ICTV писали, що у березні 2018 року у Фінляндії затримали колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона, розшукуваного правоохоронцями Іспанії.

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