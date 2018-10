– 7 октября, генеральный секретариат в Лионе получил просьбу о сложении полномочий со стороны господина Мэн Хунвэя как президента Интерпола, – заявили в пресс-службе международной полиции.

Исполняющим обязанности главы Интерпола станет старший вице-президент Ким Чон Ян.

Нового главу организации изберут во время сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола, которая пройдет в Дубае (ОАЭ) с 18 по 21 ноября.

Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of

Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 7 октября 2018 г.