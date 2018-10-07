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Глава Интерпола подал в отставку

Глава Интерпола Мэн Хунвэй, которого арестовали в Китае, подал в отставку.

– 7 октября, генеральный секретариат в Лионе получил просьбу о сложении полномочий со стороны господина Мэн Хунвэя как президента Интерпола, – заявили в пресс-службе международной полиции.

Исполняющим обязанности главы Интерпола станет старший вице-президент Ким Чон Ян.

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Нового главу организации изберут во время сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола, которая пройдет в Дубае (ОАЭ) с 18 по 21 ноября.

Ранее Факты ICTV писали, что президент Интерпола Мэн Хунвэй не выходил на связь с конца сентября.

Фото: Meng Hongwei

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