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Глава Інтерполу подав у відставку

Глава Інтерполу Мен Хунвей, якого заарештували в Китаї, подав у відставку.

– 7 жовтня, генеральний секретаріат в Ліоні отримав прохання про складання повноважень з боку пана Мен Хунвея як президента Інтерполу, – заявили у прес-службі міжнародної поліції.

Виконуючим обов’язки глави Інтерполу стане старший віце-президент Кім Чон Ян.

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Нового главу організації оберуть під час сесії Генеральної Асамблеї Інтерполу, яка пройде в Дубаї (ОАЕ) з 18 по 21 листопада.

Раніше Факти ICTV писали, що президент Інтерполу Мен Хунвей не виходив на зв’язок з кінця вересня.

Фото: Meng Hongwei

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