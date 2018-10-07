Глава Інтерполу Мен Хунвей, якого заарештували в Китаї, подав у відставку.
– 7 жовтня, генеральний секретаріат в Ліоні отримав прохання про складання повноважень з боку пана Мен Хунвея як президента Інтерполу, – заявили у прес-службі міжнародної поліції.
Виконуючим обов’язки глави Інтерполу стане старший віце-президент Кім Чон Ян.
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Нового главу організації оберуть під час сесії Генеральної Асамблеї Інтерполу, яка пройде в Дубаї (ОАЕ) з 18 по 21 листопада.
Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of
Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39
— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 7 октября 2018 г.
Раніше Факти ICTV писали, що президент Інтерполу Мен Хунвей не виходив на зв’язок з кінця вересня.
Фото: Meng Hongwei