– 7 жовтня, генеральний секретаріат в Ліоні отримав прохання про складання повноважень з боку пана Мен Хунвея як президента Інтерполу, – заявили у прес-службі міжнародної поліції.

Виконуючим обов’язки глави Інтерполу стане старший віце-президент Кім Чон Ян.

Нового главу організації оберуть під час сесії Генеральної Асамблеї Інтерполу, яка пройде в Дубаї (ОАЕ) з 18 по 21 листопада.

