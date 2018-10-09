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Россия не вернется в ПАСЕ! В Асамблее отказались голосовать за отмену санкций

ПАСЕ отказалась голосовать за смену санкционной политики в отношении России до января 2019 года.

Это означает, что Россия не возобновит участие в ПАСЕ до конца 2018 года.

Об этом сообщила Европейская правда, ссылаясь на своего корреспондента в ПАСЕ.

Отмечается, что при обсуждении данного вопроса докладчик Петра де Суттер заявила о прекращении дебатов и о том, что рассмотрение данного вопроса откладывается до января 2019 года.

– Я услышала очень эмоциональные аргументы, даже гнев. Были и конструктивные аргументы. И мы видим, что голосов нет. Поэтому я предлагаю отложить дискуссию до января, – говорится в сообщении.

За соответствующее решение проголосовали 99 депутатов, против – 79. Еще 16 депутатов воздержались.

Для изменения санкционных правил России необходима была поддержка не менее двух третей депутатов.

Украинская делегация расценила результаты данного голосования как успех.

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Россия не вернется в ПАСЕ! В Асамблее отказались голосовать за отмену санкций / 2 фотографии

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К слову,  Факты ICTV писали, есть ли у России возможность вернуться, к чему это приведет в ПАСЕ и чем грозит Украине.

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