PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Поражение Москвы в Страсбурге: новый громкий провал российской агентуры/

Поражение Москвы в Страсбурге: новый громкий провал российской агентуры

Октябрьская сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы стала самой драматичной за последние годы. На кону было стратегическое решение: возвращать или нет российскую делегацию, исключенную из ПАСЕ сразу после аннексии Крыма.

Россияне уже готовились праздновать триумф: мол, европейцы сами попросили их вернуться в ПАСЕ. В основном такое решение лоббировали представители левых политических групп от делегаций разных стран.

Российские пропагандисты и эксперты уже готовились рассказывать о победе Москвы, но ситуация пошла в другое русло, голосов не хватало и решение о возвращении делегации отложили. Вице-спикер Ирина Геращенко говорит, благодаря удачной работе украинских и британских дипломатов.

Хор голосов раздавался не только в сессионном зале, но и в кулуарах. Украинская делегация решила ответить на провокации ведущей кремлевского канала Россия пением.

Украинский гимн настолько зацепил пропагандистов, что им трудно было удержать себя в руках.

Не менее интересный перформанс происходил и в сессионном зале. Депутат Гончаренко креативно потроллил Россию, причастность которой к отравлению в Солсбери доказали британские спецслужбы.

Скандальную журналистку Скабееву это разозлило не на шутку.

Скабеева гонялась за украинской делегацией по всему помещению ПАСЕ и, как говорят нардепы, хотела спровоцировать кого-то из них на крепкое словцо или рукоприкладство. Но дальше словесных дуэлей дело не зашло.

Перчаточный троллинг Гончаренко так сильно задел Москву, очевидно, и потому, что накануне Кремль снова мокали лицом в Новичок. Журналисты-расследователи сайта Bellingcat раскопали настоящее имя второго ГРУшника, которого Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей. Им оказался некий Александр Мишкин, который работал на российскую разведку под фамилией Петров.

Читайте: Стоит ли Украине бояться возвращения России в ПАСЕ?

Журналисты других СМИ подхватили информацию и побывали в поселке Лойга, где родился Мишкин и нашли одноклассника, который его сразу узнал.

За информацией российского журналиста Сергея Канева на днях Минобороны даже провело секретное совещание по громким неудачам ГРУ. Последней каплей стала провальная операция кибер-диверсантов, которые пытались взломать компьютерную сеть Организации по запрещению химического оружия в Гааге.

Дальше больше. Журналисты сайтов Bellingcat и The Insider по базе ГИБДД выяснили, что автомобиль одного из кибер-диверсантов зарегистрирован в воинской части ГРУ 26165, которая специализируется на хакерских атаках. Там были все его паспортные данные и мобильные номера. Интересно, что по этому адресу зарегистрированы автомобили еще 300-от российских разведчиков.

За серию подобных провалов на ковер в Минобороны вызвали немало офицеров, в том числе некоего полковника ГРУ Константина Бахтина. Который оказался близким другом любителя готических соборов Анатолия Чепиги.

Под ударом огромная агентура ГРУ. Такого провала у российских спецслужб не было давно. Вероятно, некоторые генералы лишатся погон.

Напомним, ранее России поставили ультиматум, связанный с отказом Москвы возобновить платежи в бюджет ПАСЕ.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Россия не вернется в ПАСЕ – Ягланд озвучил причину
Выход РФ из ПАСЕ. Ягланд поставил Кремлю условие
Бойовики
Кто стал новым куратором “ЛДНР”
Что сделал в ПАСЕ Гончаренко и за что украинцы тролили журналистку росТБ
Делегация Украины в ПАСЕ спела гимн во время включения РосТВ
Россия не вернется в ПАСЕ! В Асамблее отказались голосовать за отмену санкций
Хоть тушкой, хоть чучелом! Геращенко о попытках Ягланда вернуть РФ в ПАСЕ
ПАРЄ
Стоит ли Украине бояться возвращения России в ПАСЕ?
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка