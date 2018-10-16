Октябрьская сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы стала самой драматичной за последние годы. На кону было стратегическое решение: возвращать или нет российскую делегацию, исключенную из ПАСЕ сразу после аннексии Крыма.

Россияне уже готовились праздновать триумф: мол, европейцы сами попросили их вернуться в ПАСЕ. В основном такое решение лоббировали представители левых политических групп от делегаций разных стран.

Российские пропагандисты и эксперты уже готовились рассказывать о победе Москвы, но ситуация пошла в другое русло, голосов не хватало и решение о возвращении делегации отложили. Вице-спикер Ирина Геращенко говорит, благодаря удачной работе украинских и британских дипломатов.



Хор голосов раздавался не только в сессионном зале, но и в кулуарах. Украинская делегация решила ответить на провокации ведущей кремлевского канала Россия пением.

Украинский гимн настолько зацепил пропагандистов, что им трудно было удержать себя в руках.

Не менее интересный перформанс происходил и в сессионном зале. Депутат Гончаренко креативно потроллил Россию, причастность которой к отравлению в Солсбери доказали британские спецслужбы.

Скандальную журналистку Скабееву это разозлило не на шутку.

Скабеева гонялась за украинской делегацией по всему помещению ПАСЕ и, как говорят нардепы, хотела спровоцировать кого-то из них на крепкое словцо или рукоприкладство. Но дальше словесных дуэлей дело не зашло.

Перчаточный троллинг Гончаренко так сильно задел Москву, очевидно, и потому, что накануне Кремль снова мокали лицом в Новичок. Журналисты-расследователи сайта Bellingcat раскопали настоящее имя второго ГРУшника, которого Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей. Им оказался некий Александр Мишкин, который работал на российскую разведку под фамилией Петров.

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Журналисты других СМИ подхватили информацию и побывали в поселке Лойга, где родился Мишкин и нашли одноклассника, который его сразу узнал.

За информацией российского журналиста Сергея Канева на днях Минобороны даже провело секретное совещание по громким неудачам ГРУ. Последней каплей стала провальная операция кибер-диверсантов, которые пытались взломать компьютерную сеть Организации по запрещению химического оружия в Гааге.

Дальше больше. Журналисты сайтов Bellingcat и The Insider по базе ГИБДД выяснили, что автомобиль одного из кибер-диверсантов зарегистрирован в воинской части ГРУ 26165, которая специализируется на хакерских атаках. Там были все его паспортные данные и мобильные номера. Интересно, что по этому адресу зарегистрированы автомобили еще 300-от российских разведчиков.

За серию подобных провалов на ковер в Минобороны вызвали немало офицеров, в том числе некоего полковника ГРУ Константина Бахтина. Который оказался близким другом любителя готических соборов Анатолия Чепиги.

Под ударом огромная агентура ГРУ. Такого провала у российских спецслужб не было давно. Вероятно, некоторые генералы лишатся погон.

Напомним, ранее России поставили ультиматум, связанный с отказом Москвы возобновить платежи в бюджет ПАСЕ.