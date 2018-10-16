Жовтнева сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи стала найдраматичнішою за останні роки. На кону було стратегічне рішення: повертати чи ні російську делегацію, виключену з ПАРЄ одразу після анексії Криму.

Росіяни вже готувалися святкувати тріумф: мовляв, європейці самі попросили їх повернутись до ПАРЄ. Головно таке рішення лобіювали представники лівих політичних груп від делегацій різних країн.

Російські пропагандисти та експерти вже готувалися розповідати про перемогу Москви, але ситуація пішла в інше русло, голосів не вистачало і рішення про повернення делегації відклали. Віце-спікер Ірина Геращенко каже, завдяки вдалій роботі українських та британських дипломатів.



Хор голосів лунав не лише у сесійній залі, але і в кулуарах. Українська делегація вирішила відповісти на провокації ведучої кремлівського каналу Росія співом.

Український гімн настільки зачепив пропагандистів, що їм важко було втримати себе в руках.

Не менш цікавий перформанс відбувався і у сесійній залі. Депутат Гончаренко креативно потролив Росію, причетність якої до отруєння у Солсбері довели британські спецслужби.

Скандальну журналістку Скабєєву це розлютило не на жарт. І вона програла дуель Гончаренку в одну хвіртку.

Скабєєва ганялась за українською делегацією по усьому приміщенню ПАРЄ і, як кажуть нардепи, хотіла спровокувати когось із них на міцне слівце або рукоприкладство. Але далі словесних дуелей справа не зайшла.

Рукавичний тролінг Гончаренка так сильно зачепив Москву, очевидно, і через те, що напередодні Кремль знову мокнули обличчям у Новічок. Журналісти-розслідувачі сайту Bellingcat розкопали справжнє ім’я другого ГРУшника, якого Британія підозрює в отруєнні Скрипалів. Ним виявився такий собі Олександр Мішкін, який працював на російську розвідку під прізвищем Петров.

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Журналісти інших ЗМІ підхопили інформацію і побували у селищі Лойга, де народився ГРУшник Мішкін та знайшли однокласника, котрий його одразу впізнав.

Ганебніший провал важко уявити. За інформацією російського журналіста Сергія Канєва днями Міноборони навіть провело секретну нараду щодо гучних невдач ГРУ. Останньою краплею стала провальна операція кібер-диверсантів, які намагались зламати комп’ютерну мережу Організації із заборони хімічної зброї у Гаазі.

Далі більше. Журналісти сайтів Bellingcat та The Insider через базу ГИБДД з’ясували, що автомобіль одного з кібер-диверсантів зареєстрований у військовій частині ГРУ 26165, яка спеціалізується на хакерських атаках. Там були усі його паспортні дані та мобільні номери. Цікаво, що за цією адресою зареєстровані автомобілі ще 300-от російських розвідників.

За серію подібних провалів на килим до Міноборони викликали чимало офіцерів, у тому числі такого собі полковника ГРУ Костянтина Бахтіна. Який виявився близьким другом любителя готичних соборів Анатолія Чепіги.

Під ударом величезна агентура ГРУ. Такого провалу російських спецслужб не було давно. Ймовірно, деякі генерали позбудуться погонів.

Нагадаємо, раніше Росії поставили ультиматум, пов’язаний з відмовою Москви відновити платежі до бюджету ПАРЄ.