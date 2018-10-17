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Авиация Израиля нанесла удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Сектор Газа нанес ракетный удар по жилым районам в Израиле.

Сектор Газа

Сектор Газа ракетный удар по жилым районам города Беэр-Шева (Израиль), сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

– В 4.00 израильтянам в городе Беэр-Шева пришлось укрыться в бомбоубежище после того, как из сектора Газа была запущена ракета в сторону Израиля. Мы будем защищать израильское гражданское население, – говорится в сообщении.

Всего было запущено две ракеты. Одна разорвалась во дворе дома в Беэр-Шеве, другая – полетела в сторону моря. Раненых в результате обстрела нет, но причинен ущерб.

В ответ на обстрел авиация Израиля нанесла удары по объектам террористов в секторе Газа.

Читайте: Израиль нанес удар по сектору Газа

К слову, армия Израиля нанесла ракетный удар по аэропорту Дамаска, но ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет.

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