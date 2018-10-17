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Авіація Ізраїлю завдала ударів по сектору Газа у відповідь на ракетний обстріл

Сектор Газа завдав ракетного удару по житловим районам в Ізраїлі.

Сектор Газа

Сектор Газа ракетний удар по житловим районам міста Беер-Шева (Ізраїль), повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

– О 4.00 ізраїльтянам в місті Беер-Шева довелося сховатися в бомбосховища після того, як з сектора Газа була запущена ракета в бік Ізраїлю. Ми будемо захищати ізраїльське цивільне населення, – йдеться у повідомленні.

Всього було запущено дві ракети. Одна розірвалася у дворі будинку в Беер-Шеві, інша – полетіла в бік моря. Поранених у результаті обстрілу немає, але завдано збитків.

У відповідь на обстріл авіація Ізраїлю завдала ударів по об’єктах терористів у секторі Газа.

Читайте: Ізраїль завдав удару по сектору Газа

До слова, армія Ізраїлю завдала ракетного удару по аеропорту Дамаска, але ППО Сирії вдалося збити кілька ракет.

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