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Кто подсадил Леонида Брежнева на наркотики и как убирали его потенциальных преемников?

Противники не в голос называли тогдашнюю власть во главе с Брежневым днепропетровской мафией. Противодействовать ей могло только всесильное КГБ. Руководил этой организацией Юрий Андропов. И по одной из версий именно он зная любовь Брежнева к красивым женщинам подсунул генсеку медсестру-агента. В то время Брежнев уже часто употреблял снотворные. Медсестра присадила генерального на более тяжелые препараты. И он стал фактически наркозависимым. Одна из причин нервных расстройств Леонид Ильича – разгульная и роскошная жизнь дочери – Галины. Из документов теперь точно известно – проблемы со здоровьем подкосили вождя еще в начале семидесятых.

Фактически – вождя контролировали те, кто был в ближайшем окружении и давали ему лекарства. Именно в это время набирает обороты так называемое хлопчатобумажное дело – многомиллиардная афера, в которой было замешано высшее руководство Кремля и Узбекистана. Еще одна загадочное дело, которое повлияло на обострение борьбы днепропетровского клана и КГБ – бриллиантовое. В Москве было убита известная актриса Зоя Федорова.

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Она была одной из крупнейших коллекционеров бриллиантов в СССР. Позже часть коллекции оказалась у дочери генсека – Галины Брежневой. Далее последовал ряд загадочных смертей возможных преемников Брежнева. В автокатастрофе погибает прогрессивный лидер Беларуси Петр Машеров. Его кортеж врезался в грузовик. Версия – несчастный случай – и тогда вызвала подозрения, даже у дочери Машерова Натальи. А перед этим Машерова почему-то пересадили из бронированного ЗИЛа на Чайку. Но, провести объективное расследование тогда – не смогли. Вскоре умирает и сам Брежнев.

По одной из версий, именно в то время власть перешла от структуры КПСС к госбезопасности. Андропов инициирует широкомасштабную травлю экс-соратников Ильича – в первую очередь своего главного врага – главы милиции Щелокова. Его обвинят в многочисленных злоупотреблениях. Три дачи, с десяток автомобилей. Сам Андропов тоже продержался недолго, умер за полтора года. Но ему удалось способствовать невероятному карьерному прыжку своего протеже – Михаила Горбачева. Впоследствии ему удастся окончательно избавиться от всех представителей днепропетровского клана. В отставку отправят тогдашнего хозяина Украины Щербицкого. Впоследствии он застрелится.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Кремле допускают распад РФ по сценарию СССР.

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