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Факти / Світ / Хто підсадив Леоніда Брежнєва на наркотики і як прибирали його потенційних наступників?/

Хто підсадив Леоніда Брежнєва на наркотики і як прибирали його потенційних наступників?

Противники не в голос називали тодішню владу на чолі з Брежнєвим дніпропетровською мафією. Протидіяти їй могло лише всесильне КДБ. Керував цією організацією Юрій Андропов. І за однією з версій саме він знаючи любов Брежнєва до гарних жінок підсунув генсеку медсестру-агента. На той час Брежнєв вже часто вживав снодійні. Медсестра присадила генерального на більш важкі препарати. І він став фактично наркозалежним. Одна з причин нервових розладів Леонід Ілліча – розгульне  і розкішне життя доньки – Галини. З документів тепер достеменно відомо – проблеми із здоров’ям підкосили вождя ще напочатку сімдесятих.

Фактично – вождя контролювали ті, хто був у найближчому оточенні і давали йому ліки. Саме в цей час набирає обертів так звана бавовняна справа – багатомільярдна афера, в якій було замішане вище керівництво Кремля та Узбекістану. Ще одна загадкова справа, яка вплинула на загострення боротьби дніпропетровського клану і КДБ – діамантова. У Москві було вбито відому актрису Зою Федорову.

Читайте: У Криму помер онук Леоніда Брежнєва

Вона була однією з найбільших колекціонерів діамантів в СРСР. Пізніше частина колекції опинилася у дочки генсека – Галини Брежнєвої. Далі відбулася низка загадкових смертей ймовірних наступників Брежнєва. В автокатастрофі  гине прогресивний лідер Білорусі Петро Машеров. Його кортеж врізався у вантажівку. Версія – нещасний випадок – і тоді викликала підозри, навіть в дочки Машерова Наталії. А перед цим Машерова чомусь пересадили з броньованого ЗІЛа на Чайку. Але, провести об’єктивне розслідування тоді – не змогли. Невдовзі помирає і сам Брежнєв.

За однією із версій, саме в той час влада перейшла від структури КПРС до держбезпеки. Андропов ініціює широкомасштабну травлю екс-соратників Ілліча – в першу чергу свого головного ворога – очільника міліції Щолокова. Його звинуватять у численних зловживаннях. Три дачі, з десяток автівок. Сам Андропов теж протримався недовго, помер за півтора роки. Але йому вдалося сприяти неймовірному кар’єрному стрибку свого  протеже – Михайла Горбачова. Згодом йому вдасться остаточно позбутися всіх представників дніпропетровського клану. У відставку відправлять тодішнього господаря України Щербицького. Згодом він застрелиться.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Кремлі допускають розпад РФ за сценарієм СРСР.

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