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Переход на летнее и зимнее время – в ЕС назвали реальные сроки отмены

С 2019 года Евросоюз не сможет отменить переход на летнее и зимнее время, потому что не успеет договориться со всеми соседями.

Об этом заявил министр транспорта Австрии Норберт Гофер на неформальной встрече министров стран ЕС в Граце, сообщает Der Standard.

По его словам, реальной датой для отмены летнего и зимнего времени является 2021 год.

– Если поставить цель сделать это в 2019 году, как было предложено Еврокомиссией, то это не поддержит большинство стран, – пояснил он.

Также Гофер отметил, что необходимо договориться с соседями – чтобы вся Центральная Европа оставалась в одном часовом поясе.

Читайте: Переход на зимнее время: влияние на здоровье

Напомним, ранее Евросоюз планировал 2019 года отменить переход на летнее и зимнее время после опроса, в ходе которого более 80% респондентов поддержали отмену перевода часов.

Фото: Pixabay

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