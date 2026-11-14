Для восстановления полноценного движения по Южному мосту в Киеве, в частности поездов метро, понадобится от двух до трех месяцев. В столице начали строительство понтонных переправ через Днепр.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Николай Калашник.

Восстановление движения по Южному мосту в Киеве: что известно

По его словам, Южный мост находится в коммунальной собственности, поэтому работы по его восстановлению должны финансироваться из бюджета Киева.

Сейчас смотрят

– Ориентировочный срок возобновления движения метро по Южному мосту – 2-3 месяца. Южный мост коммунальный, и работы будут осуществляться за счет городского бюджета, возможно даже самим метрополитеном, — отметил министр.

Калашник добавил, что строительство понтонных переправ через Днепр уже продолжается. Всего планируют обустроить восемь таких переправ. Наибольшая нагрузка будет приходиться на одну из них — ею смогут пользоваться до 130 автомобилей в сутки.

Министр отметил, что сейчас строят два мостовых перехода. По его словам, Украина получает помощь от США и Японии для обустройства переправ. Рассматривается возможность привлечения Франции.

Движение поездов по зеленой ветке киевского метро сейчас приостановлено на участке между станциями Славутич и Выдубичи из-за повреждения Южного моста в результате российских обстрелов.

Что известно о повреждении Южного моста

В результате российской атаки 27 октября были повреждены элементы Южного моста. Речь идет о железобетонном пролетном строении, автомобильных проездах, конструкциях метрополитена и инженерных коммуникациях.

Из-за полученных повреждений Южный мост закрыли для движения. Движение поездов метро через него тоже приостановили.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что для определения прочности и безопасности моста необходимо оценить отдельные поврежденные участки. Эту работу выполняют ученые.

Для улучшения транспортного сообщения Укрзализныця запустила дополнительные вечерние рейсы Kyiv City Express. Кроме того, по городу курсировали дополнительные автобусы.

29 октября в Киеве запустили новые автобусные маршруты, которые дублируют линии метро. 31 октября на Южном мосту восстановили движение пассажирского транспорта.

7 ноября стало известно, что грузовики, которые курсируют с левого берега Днепра на правый через Южный мост, будут двигаться через Дарницкий мост. Для легковых автомобилей и общественного транспорта никаких ограничений не вводили.

Источник : Суспільне, УНИАН

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.