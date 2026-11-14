Футболист сборной Украины Илья Забарный эмоционально отреагировал на поражение от Северной Ирландии со счетом 0:1 в матче пятого тура Лиги наций УЕФА.

Свои комментарии после матча он дал медиаплатформе Megogo.

Забарный о матче Северная Ирландия – Украина

Защитник сине-желтых отметил, что команда проиграла много борьбы на поле, однако призвал винить в этом именно его. Забарный подчеркнул, что готов взять ответственность на себя, ведь как опытный игрок он должен требовать большего прежде всего от себя, а также от партнеров по команде.

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– Где-то я не дотянул, где-то ошибся, возможно, в этом плане. И мы видим, что, к сожалению, нужно говорить правду, и прошу прощения, мы в полной заднице, но нужно поднимать голову и все вместе отсюда выбираться. Вот и все, – сказал Забарный.

В ответ на вопрос, чего не хватило украинцам для победы над Северной Ирландией, Забарный сказал:

– Можно говорить о игроках, но, как видим, команда, насколько я видел, старалась отдавать все, что у нас есть, но этого просто недостаточно. Этого недостаточно. Надо работать больше, надо требовать больше, чтобы добиваться результата, – добавил он.

Также Забарный признал, что двух ударов в створ недостаточно для гола, а команда уступила Северной Ирландии, навязав себе игру соперника. Он добавил, что потерпеть два таких поражения очень больно, поэтому теперь команда будет анализировать ошибки.

Перед заключительным матчем против грузин Украина занимает третье место в группе. Чтобы на 100 % сохранить место в дивизионе B, сине-желтым нельзя проигрывать в шестом туре.

В случае поражения и финиша на четвёртом месте подопечные Андреа Мальдеры будут играть в переходном плей-офф за сохранение места в дивизионе B, а в случае проигрыша в нём опустятся в дивизион C.

– Надо быть реалистами. Все может быть. Мы можем и играть в дивизионе С, и нужно смотреть правде в глаза и понимать это. Но если мы не хотим этого, нужно выигрывать следующий матч. Конечно, мы выходили на этот матч, чтобы выиграть, но видим, что желания недостаточно, нужно качество. И вот это главное, – сказал игрок.

Матч Украины в Лиге наций против Грузии состоится во вторник, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени.