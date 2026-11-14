В эфире телеканала СТБ прошел тринадцатый выпуск кулинарного проекта МастерШеф. Профессионалы 5.

На этой неделе десятка лучших поваров страны оказалась в условиях блекаута, переосмысливала советские и олдскульные сладости, а на финальном сражении создавала кулинарные иллюзии.

МастерШеф. Профессионалы 5: как прошел 13 выпуск

Неделя началась с вызова, максимально приближенного к сегодняшним реалиям: участники готовили полноценное ресторанное меню категории cold bar — исключительно холодные блюда без термической обработки.

Сейчас смотрят

В распоряжении поваров не было ни света, ни плит или духовок, а на все задания судьи выделили 1 час 55 минут.

— К сожалению, эта тема продиктована нашей сегодняшней суровой жизнью. Отсутствие электрического тока в розетке и отоплении заставили многие рестораны задуматься об изменениях в своих меню, – объяснила Ольга Мартыновская.

Повара поделились по гендерному принципу, устроив батл Женщины против мужчин:

красная команда (капитан Анастасия, Лоана, Кристина, Ирина и Екатерина);

синяя команда (капитан Артур, Андрей, Жора, Максим и Глеб).

По итогам дегустации уверенную победу одержали мужчины, а шеф-нож за безупречный холодный суп одержал Андрей. В команде девушек самыми слабыми признали работу капитана Насти и Екатерины — именно они первыми одели черные фартуки.

Второй конкурс недели посвятили кондитерскому искусству, однако со строгим ограничением: из амбара полностью убрали привычный сахар, шоколад, фрукты и пудру.

Под десятью баранцами прятались пары олдскульных ингредиентов — от гематогена и леденцов до простого печенья и повидла. Именно они должны стать единственным источником сладости в современном ресторанном десерте.

Лучше всего переосмыслить вкусы детства удалось Артуру и Максу. Провал постиг Ирину и Кристину, которые дополнили четверку претенденток на вылет.

Кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 13 выпуске

На финальном испытании недели за право остаться в десятке соперничали исключительно девушки: Ирина, Кристина, Анастасия и Екатерина. На кухне их ждала подсказка — гора мелких камней, которые на самом деле оказались сладкими конфетами.

Участницы не были ограничены в жанре – главным критерием стало максимальное визуальное сходство с камнями и высокий вкусовой уровень.

По итогам вердикта судей с заданием хуже всего справилась Кристина Брзак: ее десерт меньше всего напоминал настоящие камни, а также вызвал замечания по вкусовому балансу.

Именно она покинула МастерШеф. Профессионалы 5 в 13 выпуске от 14 ноября 2026 года.

29-летняя киевлянка Кристина Брзак — финалистка 14-го сезона МастерШеф и бренд-шеф заведения KREMÓVA. Она проводит мастер-классы и гастроужины, а также ведет кулинарный блог, где устроила челлендж Год завтраков.

На МастерШеф. Профессионалы 5 Кристина вернулась ради профессионального реванша и проверки собственных сил рядом с сильными коллегами.

Источник : СТБ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.