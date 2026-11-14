Сборная Украины по футболу уступила команде Северной Ирландии в четвертом туре дивизиона B Лиги наций УЕФА. Это третье подряд поражение сине-желтых в турнире.

Матч Северная Ирландия – Украина состоялся в Белфасте на стадионе Виндзор Парк и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Северная Ирландия – Украина: как прошел матч

В начале матча Украина контролировала мяч на чужой половине поля, однако хозяева играли низким блоком и не пускали гостей на ударную позицию. Роман Яремчук пробивал головой мимо ворот, а Виталий Миколенко неудачно отдал передачу на Анатолия Трубина, после чего пришлось отбиваться от углового.

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Постепенно Северная Ирландия активизировалась в прессинге. На 23-й минуте Джейми Донли забил, но гол был отменен из-за офсайда. Также Алексей Кащук не реализовал выход один на один. К перерыву удары по воротам были 8:2 в пользу хозяев.

В начале второго тайма Украина активизировалась, но моментов не создала. На 68-й минуте Терри Девлин открыл счет 1:0 точным ударом с 22 метров. В конце матча возможность отличиться имел Даниил Сикан, но вратарь соперника сумел парировать его удар.

После пяти туров у сборной Украины 4 очка. Команда занимает третье место. Лидером группы остается Северная Ирландия (11), следом идет Венгрия (10). Грузия, с которой сине-желтые сыграют в шестом туре, имеет 2 очка.

Отметим, что матч Украина — Грузия состоится 17 ноября в словацком городе Кошице.

Это поражение также означает, что Украина лишилась шансов на выход в дивизион A Лиги наций. Кроме того, подопечные Андреа Мальдеры гарантированно окажутся в третьей корзине при жеребьевке квалификации Евро-2028.

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