США на следующей неделе могут утвердить новый план предоставления убежища, который исключает незаконное проникновение мигрантов в страну.

– Иностранцы больше не получат свободный проход в страну незаконным путем, подавая безосновательные заявления в поисках убежища, – заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.

По его словам, согласно новому плану, заявления о предоставлении убежища теперь можно будет подать только в местах въезда в США, пишет газета The Hill.

Трамп предупредил просителей убежища, которых поймают при незаконном пересечении границы, что их будут содержать в палатках до судебного разбирательства.

Это касается прежде всего мигрантов из Центральной Америки, которых Трамп назвал серьезной угрозой безопасности страны.

Читайте: Трамп похвалил себя за оружие для Украины: Обама дал только одеяла

Как известно, закон США об иммиграции и гражданстве от 1965 года разрешает любому иммигранту подать заявление на получение убежища – независимо от того, как он въехал в страну.

Фото: Olivier Douliery – Pool/Getty Images