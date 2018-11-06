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Макрон предложил создать европейскую армию

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать общеевропейскую армию, которая защитит ЕС не только от России, но и от Китая и даже США.

Еммануель Макрон

Макрон в интервью Europe 1 заявил, что выход США из договора о ядерном разоружении 1980-х годов ударил по безопасности Европы, передает Liberation.fr.

По его мнению, европейцы не смогут защитить себя без “реальной европейской армии”.

– Столкнувшись с Россией, которая находится на наших границах и может угрожать…у нас должна быть Европа, которая может защитить сама себя, не зависящая от Соединенных Штатов, – отметил Макрон.

Недавно Эммануэль Макрон заявил, что президент РФ Владимир Путин мечтает о развале Евросоюза.

Кстати, РФ заняла второе место в рейтинге главных угроз для стран ЕС. Опережают Россию радикальные исламистские группировки, на третьем месте – Северная Корея.

Фото: dreamstime.com

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