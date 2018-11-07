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Ryanair звільнила співробітників через фото в аеропорту

Працівників Ryanair звільнили через завдані компанії репутаційні збитки.

Ryanair співробітники

Компанія Ryanair заявила, що шістьох працівників, які зробили фото, де вони сплять на підлозі, було звільнено.

Про це повідомляє ВВС.

Фото, через яке Ryanair прийняла таке рішення,  було зроблене в середині жовтня 2018 року.

На ньому частина працівників спала на підлозі в кімнаті для екіпажу. Вони не могли вилетіти з Іспанії через ураган.

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Згодом компанія надала матеріали з камер спостереження, де видно як члени екіпажу сфотографувались після того, як пасажири розійшлись.

Варто зазначити, що профспілка SNPVAC визнала це рішення неправомірним, оскільки працівники довгий час знаходились в кімнаті для персоналу без їжі та мінімального відпочинку.

Раніше Факти ICTV писали про протести співробітників лоукостера.

Фото: Jimbaba/Twitter

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