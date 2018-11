Компанія Ryanair заявила, що шістьох працівників, які зробили фото, де вони сплять на підлозі, було звільнено.

Про це повідомляє ВВС.

Фото, через яке Ryanair прийняла таке рішення, було зроблене в середині жовтня 2018 року.

На ньому частина працівників спала на підлозі в кімнаті для екіпажу. Вони не могли вилетіти з Іспанії через ураган.

Згодом компанія надала матеріали з камер спостереження, де видно як члени екіпажу сфотографувались після того, як пасажири розійшлись.

Ryanair exposes fake photo of cabin crew sleeping in crew room. Watch video here: pic.twitter.com/tzTn6EHsKH

— Ryanair (@Ryanair) 17 октября 2018 г.