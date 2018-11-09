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В Австрии задержан шпион РФ, глава МИД отменила визит в Москву

Экс-полковника Вооруженных сил Австрии задержали за шпионаж для России.

австрія

Экс-полковника Вооруженных сил Австрии подозревают в том, что он 20 лет работал на российскую разведку, сообщает издание Krone Zeitung.

Бывшего военного подозревают в том, что он передавал информацию о миграционном кризисе российской разведке.

У него были найдены материалы о австрийских артиллерийских системах и военной авиации, а также данные о высокопоставленных австрийских военных.

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За свои услуги, которые он предоставлял с 1990 года, экс-полковник получил  €300 тыс.

Из-за этой ситуации глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию, который планировался на 2-3 декабря.

Ранее Факты ICTV писали, что Австрия не исключает участия в миротворческой миссии в Донбассе.

Фото: Iakov Filimonov/Dreamstime.com

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