Экс-полковника Вооруженных сил Австрии задержали за шпионаж для России.
Экс-полковника Вооруженных сил Австрии подозревают в том, что он 20 лет работал на российскую разведку, сообщает издание Krone Zeitung.
Бывшего военного подозревают в том, что он передавал информацию о миграционном кризисе российской разведке.
У него были найдены материалы о австрийских артиллерийских системах и военной авиации, а также данные о высокопоставленных австрийских военных.
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За свои услуги, которые он предоставлял с 1990 года, экс-полковник получил €300 тыс.
Из-за этой ситуации глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию, который планировался на 2-3 декабря.
Ранее Факты ICTV писали, что Австрия не исключает участия в миротворческой миссии в Донбассе.