Екс-полковника Збройних сил Австрії затримали за шпіонаж для Росії.

Екс-полковника Збройних сил Австрії підозрюють у тому, що він 20 років працював на російську розвідку, повідомляє видання Krone Zeitung.

Колишнього військового підозрюють у тому, що він передавав інформацію про міграційну кризу російській розвідці.

У нього були знайдені матеріали про австрійські артилерійські системи та військову авіацію, а також дані про високопоставлених австрійських військових.

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За свої послуги, які він надавав з 1990 року, екс-полковник отримав €300 тис.

Через цю ситуацію глава міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль скасувала візит в Росію, який планувався на 2-3 грудня.

Раніше Факти ICTV писали, що Австрія не виключає участі в миротворчій місії на Донбасі.

Фото: Iakov Filimonov/Dreamstime.com