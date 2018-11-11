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Femen напали на кортеж Дональда Трампа в Париже

В Париже задержали трех активисток движения Femen из-за того, что одна из них пыталась пробраться к кортежу президента США Дональда Трампа.

Во Франции активистки Femen хотели пробраться к кортежу Дональда Трампа, троих девушек взяли под стражу, сообщает AP.

Девушки попытались помешать проведению памятных мероприятий по случаю завершения Первой мировой.

Одна из Femen выбежала на дорогу перед кортежем, и начала кричать о “фейковых миротворцах”.

Читайте: Это он позволил: Трамп нашел виновного в аннексии Крыма

Напомним, как активистка Femen разделась на избирательном участке перед Берлускони.

Фото: Getty Images

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