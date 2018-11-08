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Это он позволил: Трамп нашел виновного в аннексии Крыма

Президент США Дональд Трамп возложил вину за аннексию Крыма на администрацию бывшего главы Белого дома Барака Обамы.

Об этом Трамп заявил, рассказав о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Радио Свобода.

По его словам американского лидера, он в ходе “хорошей встречи” с Путиным обсудил много вопросов, в том числе войну в Сирии и ситуацию в Украине. Трамп подчеркнул, что говорил с российским президентом о том, что “Обама разрешил аннексировать большую часть Украины”.

На уточнение журналиста о том, что аннексию Крыма устроил Путин, президент США мгновенно ответил: – Это вина Обамы.

После этих слов Трамп объяснил, что на время аннексии Крыма Россией в США работала администрация Обамы, поэтому именно она, по мнению американского лидера, несет ответственность за потерю Украиной полуострова.

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– Это был режим президента Обамы. Это было во времена президентства Обамы. Так? Это президент Обама позволил, чтобы это произошло, – добавил он.

Напомним, Россия аннексировала Крым в 2014 году. С того времени на полуостров оккупанты перевезли 108 тысяч россиян.

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