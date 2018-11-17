Из-за лесных пожаров в Калифорнии (США) без вести пропали 1 011 человек.

В результате лесных пожаров в Калифорнии (США) 71 человек погиб и еще 1 011 числится без вести пропавшими, сообщает CNN.

Количество жертв увеличилось, поскольку спасатели нашли тела еще восьмерых человек в Северной Калифорнии.

По словам правоохранителей, данные о погибших и пропавших без вести все еще не окончательные.

Лесные пожары в Калифорнии уже уничтожили около 9,7 тыс. домов.

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К слову, из-за масштабных лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали около 20 тыс. человек.