Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт лгал ФБР после того, как подписал соглашение со следствием.

Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт лгал следствию и спецпрокурору США Роберту Мюллеру после того, как подписал соглашение о признании вины, сообщает The Washington Post.

– Манафорт совершил федеральные преступления, солгав Федеральному бюро расследований и аппарату спецпрокурора по целому ряду вопросов, – сказал Мюллер.

Такие действия Манафорта нарушают договоренности со следствием касательно признания вины.

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Адвокаты Манафорта отрицают, что их клиент мог лгать следствию.

По их словам, экс-руководитель предвыборного штаба Трампа предоставлял правдивую информацию во время встреч с правительством и исполнял обязательства по сотрудничеству.

Напомним, политтехнолог Пол Манафорт признал свою вину в сговоре против США.