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Теракт в Страсбурге: количество жертв возросло до четырех

В больнице умерла четвертый жертва страсбургского стрелка.

Умерла четвертая жертва, получившая ранения в результате стрельбы в Страсбурге, сообщили в прокуратуре Парижа, передает Reuters.

– Человек боролся за жизнь, – заявил представитель прокуратуры.

Читайте: В Страсбурге убили стрелка, который устроил теракт

Напомним, в  центре Страсбурга неизвестный открыл огонь по прохожим во время рождественской ярмарки. В результате чего было ранено 12 человек, трое людей убито.

Фото: Скриншот с видео

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