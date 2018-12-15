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В Португалии перевернулся трамвай: 28 человек пострадали

В Лиссабоне трамвай сошел с рельсов и перевернулся.

В столице Португалии Лиссабоне трамвай врезался в дом и перевернулся.

Об этом сообщает издание Publico.

Во время аварии пострадали 28 человек. Тяжелых травм никто из пострадавших не получил.

Читайте: В Турции перевернулся автобус: 7 погибших, десятки травмированных

Трамвай врезался в здание после неудачного торможения.

Корпус транспортного средства был деревянный, поэтому почти полностью был разрушен.

Ранее Факты ICTV писали о смертельном ДТП в Словении, где столкнулись два микроавтобуса с украинцами.

Фото: Publico

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