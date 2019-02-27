Павел Климкин заявил, что в Украине необходимо легализировать двойное гражданство.

Министр иностранных дел Украины считает, что нам нужно ввести двойное гражданство, но ни в коем случае это не должно касаться страны-агрессора.

Об этом Павел Климкин заявил на брифинге в Одессе на причале порта рядом с пришвартованным ракетным эсминцем ВМС США Donald Cook, пишет УНИАН.

– Я считаю необходимым разрешить двойное гражданство… Да, оно нам нужно. Однако ни при каких условиях не должно быть двойного гражданства со страной-агрессором. Это будет обсуждаться только после того, как они вернут нам Донбасс и Крым, – заявил глава украинской дипломатии.

Он также отметил, что двойное гражданство поможет привлекать на работу иностранных специалистов.

– Сколько может хороших профессионалов приехать из других стран, чтобы помочь нам в реформах, – заявил министр.

Напомним, в ноябре Павел Климкин заявил, что Украине необходим новый закон О гражданстве.

Фото: УНИАН