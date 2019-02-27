PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Новые санкции США против РФ – опубликован текст законопроекта

В США предлагают ввести санкции против кораблестроительного сектора России за агрессию в Украине.

Новые санкции США против РФ – опубликован текст законопроекта

В США опубликовали текст обновленного законопроекта о введении дополнительных санкций против России за вмешательство в выборы других стран и коррупционные действия от лица российского президента Владимира Путина.

Ограничительные меры, которые вписаны в проект документа, фигурировали в версии 2018 года, но получили некоторые изменения.

В частности, авторы законопроекта предлагают наказать Россию за агрессию в Украине введением санкций против кораблестроительного сектора страны-агрессора.

Также предлагается запретить проводить сделки с новым суверенным долгом РФ дюрацией более 14 дней.

Читайте: В Украине должно быть двойное гражданство, но не для РФ – Климкин

Кроме этого, под санкции должны попасть инвестиции в СПГ-проекты России, которые реализуются за пределами этой страны.

К слову, спецпред США в вопросах Украина Курт Волкер заявил, что не только США готовятся к введению дополнительных санкций против РФ, но и страны Евросоюза.

Фото: valerybocman

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

США заблокировали российскую фабрику троллей – СМИ
Волкер анонсировал дополнительные санкции ЕС и США против РФ
РФ испытала методы вмешательства в американские выборы на Украине – разведчик
28 членов ЕС и еще 5 стран призвали государства ООН наказать РФ
Азовский пакет санкций ЕС против РФ запоздалый и незначительный – Линкявичюс
ЕС утвердил азовский пакет санкций против РФ
Новые санкции против РФ одобрят в течение нескольких недель – Могерини
Новые санкции ЕС против России: в МИД Украины назвали дату
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка