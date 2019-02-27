В США предлагают ввести санкции против кораблестроительного сектора России за агрессию в Украине.

В США опубликовали текст обновленного законопроекта о введении дополнительных санкций против России за вмешательство в выборы других стран и коррупционные действия от лица российского президента Владимира Путина.

Ограничительные меры, которые вписаны в проект документа, фигурировали в версии 2018 года, но получили некоторые изменения.

В частности, авторы законопроекта предлагают наказать Россию за агрессию в Украине введением санкций против кораблестроительного сектора страны-агрессора.

Также предлагается запретить проводить сделки с новым суверенным долгом РФ дюрацией более 14 дней.

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Кроме этого, под санкции должны попасть инвестиции в СПГ-проекты России, которые реализуются за пределами этой страны.

К слову, спецпред США в вопросах Украина Курт Волкер заявил, что не только США готовятся к введению дополнительных санкций против РФ, но и страны Евросоюза.

Фото: valerybocman