Сын Усамы бен Ладена Хамза может находиться районе афгано-пакистанской границы.

Глава бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США Майкл Эванофф заявил, что сын Усамы бен Ладена Хамза может находиться где-то в районе афгано-пакистанской границы, или добрался до Ирана, сообщается на сайте Госдепа.

По информации ведомства, Хамза бен Ладен должен стать новым лидером террористической группировки Аль-Каида.

С 2015 года сын Усамы бен Ладена распространял сообщения с призывом атаковать США и их западных союзников.

За информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена объявлена награда до $1 млн.

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К слову, Сирийские демократические силы захватили последний анклав ИГИЛ в восточной Сирии, который находился в городе Багуз.