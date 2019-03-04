В Конгрессе США начали расследование касательно возможных случаев злоупотребления властью американским президентом Дональдом Трампом.

Глава Комитета по вопросам юстиции Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что начато расследование случаев злоупотребления властью и препятствования правосудию американским президентом Дональдом Трампом, передает Deutsche Welle.

Комитет планирует обратиться к 60 организациям и физическим лицам для предоставления документов по указанному делу.

Одним из случаев препятствования правосудию со стороны Трампа Надлер назвал увольнение директора ФБР Джеймса Коми, который занимался расследованием о вмешательстве РФ в выборы США.

– Мы собираемся инициировать расследование в отношении злоупотребления властью, коррупции и препятствования правосудию. Нашей работой является защита верховенства права, – сказал председатель Комитета по вопросам юстиции.

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Он добавил, что в ходе расследования также изучат попытки президента США запугать свидетелей и проверят, не использовал ли тот свой пост для личного обогащения.

Сейчас нельзя сказать, грозит ли Трампу импичмент.

К слову, из-за решения президента США Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения в стране коалиция из 16 штатов подала на него в суд.